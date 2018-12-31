Son Dakika Haberleri: Otomobillerin Korna Sistemlerini Çalanlar Yakalandı

Otomobillerin Korna Sistemlerini Çalanlar Yakalandı

42 dakika önce

KONYA'da, aynı marka 3 otomobilden korna sistemini çaldıkları tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

Otomobillerin Korna Sistemlerini Çalanlar Yakalandı, System.String[]
KONYA'da, aynı marka 3 otomobilden korna sistemini çaldıkları tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolay sökülmesinden kaynaklandığı öğrenildi.  

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde merkez Selçuklu ilçesine bağlı Aydınlıkevler ve Işıklar mahallelerindeki aynı marka 3 otomobilden meydana gelen korna hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Araçlarda ve çevrede yapılan araştırma sonucu şüphelilerin, poliste suç kaydı bulunan Fırat Çetin (20), Hasan Böylü (18), Cihat K. (22) ve Onurhan K. (21) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi adreslerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolayca sökülmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat Çetin ve Hasan Böylü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cihat K. ve Onurhan K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kornalardan 2'si, ele geçirilirken, 1'inin de satıldığı belirtildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:17 Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Konya, 3. Sayfa
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