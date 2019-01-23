Son Dakika Haberleri: Otomobillerin Kundaklanma Anı Güvenlik Kamerasında

Otomobillerin Kundaklanma Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

- Otomobillerin kundaklanma anı güvenlik kamerasında Kar maskeli 2 kişinin otomobilleri ateşe verdiği anlar kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki otomobillerin kar maskeli 2 kişi tarafından kundaklandığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

- Otomobillerin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
Kar maskeli 2 kişinin otomobilleri ateşe verdiği anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki otomobillerin kar maskeli 2 kişi tarafından kundaklandığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saat 05.30 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kar maskeli iki kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Şahıslar, otomobillerin üzerine önce benzin döktü, daha sonra benzini tutuşturmak için dakikalarca çaba sarf etti. Araçların tam olarak alev aldığından emin olan şahıslar, kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaklaşık bir saat sonra alev alan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Polis, olay yerinde inceleme başlattı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, şahısların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kar, 3. Sayfa
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