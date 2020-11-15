İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin içine girerek LCD panellerin bulunduğu ön konsollarını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüpheli tutuklandı.

Esenler ve Bağcılar'da 1 Kasım tarihinde polise başvuran iki mağdur, park ettikleri araçların LCD ekran bulunan ön konsollarının çalındığını söyleyerek yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını incelediğinde iki hırsızlığı yapan şüphelilerin eşkaline ulaştı. Kamera görüntülerinde şüphelilerin park halindeki otomobilin yanına yaklaştıkları, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra kelebek camını kırarak araca girdikleri görüldü. Kısa süre içinde hırsızlığı gerçekleştiren hırsızların yaya olarak olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Habat A.(22) ile Süleyman A.(34) kısa sürede yakalandı. Habat A.'nın daha önceden evden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Süleyman A.'nın da yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde, otodan hırsızlık suçlarından daha öncede defalarca yakalandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Habat A. ile Süleyman A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

- İstanbul