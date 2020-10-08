Otomobillerin motoruna giren kediyi itfaiye çkarttı - Son Dakika

TOKAT'ta bir otomobilin motor bölümüne girip, sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ancak kedi korkuyla kaçıp başka bir aracın motor kısmına girdi. İkinci kez kurtarılan kedi, sokağa bırakıldı.

Yeşilırmak Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar araç sahibi Sedat Esen'e ulaştı. Esen, tüm uğraşlarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden kurtardı. Fakat kaçan kedi başka bir aracın motor kısmına girdi. İtfaiye ekiplerince ikinci kez kurtarılan kedi, sokağa bıraktı. Park halindeki araçların sahipleri ise kedi için süt bıraktı.

Bir hayatı kurtardıkları için mutlu oldukları söyleyen Sedat Esen, "Alışveriş merkezinin önünde arabam park halindeydi. Arkadaşlar numaramı görmüşler aradılar. Aracın motoruna kedi girdiğini söylediler. Biz de ilk önce aracın motorunun altına süt koyduk. 30 dakika uğraştık çıkaramadık. Sonra hayvan zarar görür diye itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da sağ olsunlar gelerek bir canlının kurtulmasına sebep oldular. İlk önce benim araçtan çıktıktan sonra yan taraftaki arkadaşın motoruna girdi. Daha sonra oradan da çıkardılar" dedi.