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Otomobillerin şasi ve tescil bilgilerini değiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Otomobillerin şasi ve tescil bilgilerini değiştiren şüpheli yakalandı

09.02.2022 16:29
Otomobillerin şasi ve tescil bilgilerini değiştiren şüpheli yakalandı

HATAY'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaraları ile tescil bilgilerini değiştirerek satış yapan C.S., polisin operasyonunda gözaltına alındı.

HATAY'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaraları ile tescil bilgilerini değiştirerek satış yapan C.S., polisin operasyonunda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaraları ile oynayan, tescil bilgilerini de değiştirerek satış yapan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Baskında, satıştan elde edildiği düşünülen 55 bin TL'ye el koyulurken, trafiğe çıkarılan 2 araç da tespit edilip, yediemin otoparkına çekildi. Araç sahipleri ile 'change' işlemi yapan kişilere yönelik de adli işlem başlatıldı.


Otomobillerin şasi ve tescil bilgilerini değiştiren şüpheli yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobillerin şasi ve tescil bilgilerini değiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobillerin şasi ve tescil bilgilerini değiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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