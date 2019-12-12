Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı. - Son Dakika

Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı.

7 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobillerinde çalıntı trafo parçaları ele geçirilen iki zanlı yakalandı.

Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı., System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobillerinde çalıntı trafo parçaları ele geçirilen iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 35 NDP 45 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada trafo parçaları bulundu. Araştırma sonucu trafo parçalarının yakındaki bir zeytinlik bahçesindeki elektrik trafosuna ait olduğu belirlendi.


Otomobilde bulun V.Y. ile E.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım
Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi - Son Dakika
17:57 Yunus parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
17:56 Hastanede tavandan düşen kişi kamerada - Son Dakika
17:55 Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı - Son Dakika
17:55 Günün Özeti - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]