Otomobillerinde trafodan çalınmış parçalar bulunan iki zanlı, gözaltına alındı. - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobillerinde çalıntı trafo parçaları ele geçirilen iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 35 NDP 45 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada trafo parçaları bulundu. Araştırma sonucu trafo parçalarının yakındaki bir zeytinlik bahçesindeki elektrik trafosuna ait olduğu belirlendi.



Otomobilde bulun V.Y. ile E.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.