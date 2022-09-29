OTOMOBİLLERLE YOLLARINI KESTİKLERİ HUSUMETLİLERİNİ DARBEDİP, BİRİNİ TÜFEKLE VURDULAR - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİLLERLE YOLLARINI KESTİKLERİ HUSUMETLİLERİNİ DARBEDİP, BİRİNİ TÜFEKLE VURDULAR

29.09.2022 19:03

MARDİN'in Derik ilçesinde Günsel ailesinin içerisinde olduğu aracın yolunu 2 otomobille kesen husumetlileri, araçtan indirdikleri 3 kişiyi darbedip, içlerinden birini uzun namlulu tüfekle yaraladı.

MARDİN'in Derik ilçesinde Günsel ailesinin içerisinde olduğu aracın yolunu 2 otomobille kesen husumetlileri, araçtan indirdikleri 3 kişiyi darbedip, içlerinden birini uzun namlulu tüfekle yaraladı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi'nde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobilin yolunu önden ve arkadan kesen şüpheliler, araçtan indirdikleri 3 kişiyi darbedip, birini uzun namlulu silahla yaraladı. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahla vurulan ve hayati tehlikesi bulunan Ramazan Günsel (51), ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Günsel (47) ile kardeşi Abdullah Günsel (25) ise Derik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mustafa Günsel, Üçyol Jandarma Karakolu'na imza atmadan döndüklerinde, bir aracın önlerini kestiklerini, başka bir aracın da arkadan araçlarına çarptığını ifade ederek, 10 kişiydiler, bizi arabadan indirip, dövmeye başladılar, tüfekle Ramazan'ın ayağına sıkmışlar. Arabada 3 kişiydik dedi. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

YORUMLAR
500
Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu Son dakika haberleri | En acı ölüm: Oğlu, kestiği ağacın altında kaldı Son dakika haberleri | En acı ölüm: Oğlu, kestiği ağacın altında kaldı
Kaynak: DHA

Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLLERLE YOLLARINI KESTİKLERİ HUSUMETLİLERİNİ DARBEDİP, BİRİNİ TÜFEKLE VURDULAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 01:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: OTOMOBİLLERLE YOLLARINI KESTİKLERİ HUSUMETLİLERİNİ DARBEDİP, BİRİNİ TÜFEKLE VURDULAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement