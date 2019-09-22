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"Otomobilsiz Gün" etkinliği

8 dakika önce

Belçika'da her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinlikleri, bu yıl da renkli geçti.

Belçika'da her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinlikleri, bu yıl da renkli geçti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in 19 bölgesinde yollar, "Otomobilsiz Gün" dolayısıyla 09.30-19.00 saatleri arası araç trafiğine kapatıldı.

Kent sakinleri, otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu. Boşalan yollarda bazıları yürümeyi tercih ederken, bazıları da bisiklet ve kaykaylarıyla gezdi.

Gün kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde oyunlar, spor müsabakaları ve müzik dinletileri düzenledi.

Sadece otobüs, taksi ve özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği gün dolaysıyla kentte toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.

Taksi şirketi UBER yaptığı açıklamada, Brüksel'de bugün için hizmet vermeyeceklerini müşterilerine duyurdu.

Otomobilsiz Gün etkinliği kapsamında toplu taşıma araçları, ambulans ve itfaiye araçlarına kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulandı.

Otomobilsiz Gün etkinliği

Brüksel, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:49 Kaynak: AA
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