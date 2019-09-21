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"Otomobilsiz Kentler Günü"

23 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Otomobilsiz Kentler Günü" kutlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Otomobilsiz Kentler Günü" kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Pazar günü saat 12.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda Kamil Ocak Caddesi, Şehit Yusuf Erim Caddesi (Büyükşehir Belediyesi Önü), Şehit Yusuf Erim Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayan viyadük araç trafiğine kapatılacak.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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