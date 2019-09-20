'Otomobilsiz Kentler Günü' dolayısıyla bazı yollar kapanıyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Otomobilsiz Kentler Günü" kutlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Otomobilsiz Kentler Günü" kutlanacak.
Buna göre, 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Kamil Ocak Caddesi, Şehit Yusuf Erim Caddesi (Büyükşehir Belediyesi önü), Şehit Yusuf Erim Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayan viyadük araç trafiğine kapatılacak. - GAZİANTEP
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