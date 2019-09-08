Otomotiv ağustosta ihracatını artırdı
1 saat önce
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ağustos ayında yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ağustos ayında yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Endüstrinin ocak-ağustos ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 20 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:15
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