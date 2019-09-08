Otomotiv ağustosta ihracatını artırdı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ağustos ayında yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Endüstrinin ocak-ağustos ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 20 milyar dolar oldu.