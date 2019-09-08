Son Dakika Haberleri: Otomotiv ağustosta ihracatını artırdı
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Otomotiv ağustosta ihracatını artırdı

1 saat önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ağustos ayında yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv ağustosta ihracatını artırdı, System.String[]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ağustos ayında yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Endüstrinin ocak-ağustos ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 20 milyar dolar oldu.

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:15 
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