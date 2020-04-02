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Otomotiv ana sanayide üretim tamamen durdu
1 saat önce
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen parça tedariğinde sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe tüm üretim durdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:57
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