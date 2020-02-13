"Otomotiv destekleri ağır ticari araç üretimine de verilmeli"

Ağır ticari araç üreticileri ve sektör temsilcileri, "Türkiye Ağır Vasıta, Treyler ve Üstyapı Zirvesi"nde, "Otomobil ve hafif ticari araçlara verilen desteklerin bizim sektörümüze de verilmesi gerekir" çağrısı yaptı.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) ve Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye Ağır Vasıta, Treyler ve Üstyapı Zirvesi" gerçekleştirildi.

"Otomobil ve hafif ticari araçlara verilen desteklerin bizim sektörümüze de verilmesi gerekir. Üreticilerimiz, dünya standartlarında işler yapıyorlar, Afrika'dan Avrupa'ya gurur verici hikayeler yazılıyor. Hedeflerimize doğru ilerlemek için bu zirvenin sektöre ışık tutmasını temenni ediyorum" dedi.

, sektöre sağlanacak desteklerin önemine dikkat çekerek, treyler pazarının gerçek potansiyelinde tekrar büyümeye başlaması için, otomobil ve hafif ticari araçlara sağlanan kolaylıkların treylere de sağlanması gerektiğini söyledi.

Şentürk, "Ülkemizin milli hedefleri doğrultusunda, üretim yapıyor ve uluslararası 100 yıllık şirketlerle rekabet ediyoruz. Yürüdüğümüz bu zorlu yolda, bizlere destek olacağınıza inanıyoruz" dedi.

ise araç üstü ekipman sektörünün yıllık 3 milyar dolarlık bir pazara sahip olduğunu söyledi. Sektörün dünyanın 145 ülkesine üst yapı-ekipman ürettiğini belirten Fırat, her yıl ihracat rekorları kırdıklarını vurguladı. Fırat, "Dünya markası olabilmek yolunda çok önemli mesafe kat etmiş firmalarımız olmasına rağmen iç pazarda çok ciddi sıkıntılarımız var. Sadece daralan iç pazar değil, mevzuattaki engeller, teşvik ve kredilerdeki yetersizlikler, çözüm gerektiren temel sorunlarımız" dedi.

, üç yıl önce yapılan zirvede sektöre 4 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğunu hatırlatıp bu hedefi yineleyerek; "Katma değeri yüksek bir sektöre sahipsiniz ve yaptığınız iş çok stratejik. Doğru kanallar açıldığında sektör, çok iyi yerlere gelebilecek kapasiteye sahip. 4 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğinize inanıyorum" dedi.

, 2015 yılında 200 milyon dolar olan treyler ihracatının geçtiğimiz yıl, 500 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Saltık; "Kurulu bir kapasitemiz var, bu kapasitemizin çok azını kullanabiliyoruz. Ne zaman iç satışlarımız artarsa o zaman ihracatımız da artacaktır. Bunun için hurda teşviki büyük rol oynuyor. Ayrıca yan sanayide güçlü şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmaları teşvik edilmelidir" dedi.

Türkiye'nin ağır vasıta üretim merkezi olma hedefi için tedarikçi olarak kendilerinin de sorumluluk almak istediğini söyledi.

, Türkiye'yi stratejik ülke olarak gördüklerini belirterek, Türkiye'nin uzun vadede Avrupa'da treyler üretim merkezi olabileceğini belirtti.

treyler sektörünün teknolojik dönüşüme ayak uydurması gerektiğine değinerek; "Türkiye, çok yakın zamanda Avrupa'nın treyler üretim merkezi olacak. 5 yıl içinde Almanya ile birlikte en büyük üretim merkezinden biri olacağımıza inanıyorum."

sektörün teknoloji yatırımları yapması gerektiğini söyledi ve bunun için ortak Ar-Ge merkezi kurulması önerisi yaptı.

, üst yapı varsa aracın anlamlı hale geldiğini ve araç ile üst yapının ayrılmaz bir bütün olarak görülmesi gerektiğini belirterek; "Sektörün olmazsa olmazı ekipman tanıtım kartıdır. Ne yapıp edip bu kartı çıkartmalıyız" dedi.

, standartların önemine vurgu yaparak, "İstediğimiz kadar Ar-Ge yapalım, ürün geliştirelim standartlara göre olmadığında bu ürün sayılmıyor" dedi.

, 2015'te yapılan protokolle tip onay belgelendirmesi yaptıklarını, bu belgelerin bütün ülkelerde geçerli olduğunu söyledi. Beştek; "Ayrıca ekipman tanıtım kartı ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İlgili Bakanlıklarla birlikte bu konuyu çözmek konusunda işbirliği yapmalıyız" diye belirtti.

, "Endüstri 4.0, Ar-Ge ve inovasyon, robot, otomasyon, istihdam yapısında değişimi sağlamak zorundayız" şeklinde açıkladı.

, ucuz rekabete girilmediği ve yapılan işe saygı duyulduğu sürece sektörünün önünün açık olduğunu söyledi. Bazmanoğlu, ihracatta toplam 650 bin adet pazarı olan Orta Avrupa ülkelerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

, ağır vasıta pazarının üç yıl içinde normal konumuna döneceğini söyledi. Kurt, "2030 yılına kadar karbon emisyonunun yüzde 30 azaltılması isteniyor. Karbon ayak izlerinin vergilendirileceği bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, buna adaptasyonla geçecek" dedi.

, ağır vasıta pazarındaki büyümenin çekici segmenti üzerinden gerçekleşeceğini söyledi. Hoşgören, "Datayı toplamak, bunu işlemek ve müşteriye sunmak önümüzdeki beş yılda üzerinde çok fazla duracağımız bir konu olacak" dedi.

, 2020 yılında satışların artacağını, 2021 yılında sektörün daha iyi bir noktaya geleceğini söyledi. Işınak, önümüzdeki beş yılın en önemli konusunun doğal gazlı, elektrikli ve hidrojenli araçlar olacağını belirtti.

, Avrupa'nın beş yıllık büyüme döngüsünü tamamladığına ve 2020 yılında satışların düşeceğini değindi. Türken, önümüzdeki beş yılda treylerlerin, kütle ve boyutlarında artacağını dile getirdi.

, 16 ton üzeri ağır vasıta pazarının 15 yıllık ortalamasının 24 bin 500 adet olduğunu, pazarın geçtiğimiz yıl 7 bin 300 adet olarak gerçekleştiğini söyledi ve "Önümüzdeki beş yıl, araç emisyonunun yüzde 15 düşmesi gereken bir dönem. Bu firmaların üzerine büyük bir Ar-Ge maliyeti getirecek. Bununla beraber bu yeni teknolojinin, özellikle yakıt tüketimine de çok olumlu bir katkısı olacak. Petrol ithalatçısı bir ülke olarak düşük yakıt tüketimli araçların ekonomimize de katkısı düşünülerek mutlaka bu konuda teşvik getirilmelidir" dedi.