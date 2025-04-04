Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırdı: Dikkat yolda alev alabilir - Son Dakika
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Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırdı: Dikkat yolda alev alabilir

Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırdı: Dikkat yolda alev alabilir

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford, 33 bin aracını yakıt enjektöründe oluşan bir sorun nedeniyle acil olarak geri çağırdı. 2020-2022 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport modelleri için çağrıda bulunan şirket, araçların yolda seyir halindeyken alev alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

04.04.2025 09:47
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Dünyanın en çok tercih edilen araç markalarından biri olan Ford, 33 bin aracı için geri çağırma yaptı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), iki popüler araçta, yakıt enjektöründe çatlak bir sorun olduğunu ve bunun motorun etrafındaki gazın alev almasına neden olabileceğini duyurdu. Geri çağırma 2020-2022 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport'u kapsıyor.

Enjektör sorunuyla ilgili ilk uyarı olmadığını ifade eden yetkililer, geri çağrılan 33.576 aracın aslında hasarı doğru şekilde onarmayan iki önceki geri çağırmanın parçası olduğunu belirtti.

YAKIT ENJEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Benzinle çalışan otomobillerin önemli bir parçası olan yakıt enjektörü, aracın motoruna benzin püskürten küçük bir fıskiye görevi görüyor. Yakıt enjektörü çatladığında, benzin motorun diğer parçalarına damlamaya başlayabilir ve araç çalışırken bu parçalar aşırı sıcak olabilir. Benzin püskürtülen motor parçaları çok sıcaksa ya da aracın elektrik sisteminden en ufak bir kıvılcım bile gelse benzin tutuşabilir ve yangın çıkabilir.

24 NİSAN'DA BİLDİRİM GÖNDERİLECEK

Sürücülere, 24 Nisan tarihinde posta yoluyla bildirim gönderilecek. Ford, araçların çatlaklıklarını giderecek ve her aracın güç aktarma sistemi kontrol modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

DİKKAT: ARAÇLAR ALEV ALABİLİR

Yetkililer, 2020-2022'te üretilen bazı Ford Escape'lerin yakıt enjektörü çatlakları nedeniyle alev alabileceği konusunda uyardı. 2021'den 2023'e kadar olan Bronco Sports da geri çağırıldı. Araç sahiplerinin onarımı etkilemesinin son derece tehlikeli bir hata olduğunu söylüyor. Ford, araçlarını geri getirenlerin yazılımını da güncelleyecek. Yeni yakıt enjektörü geri çağırmasıyla ilgili olarak, aracının etkilenebileceğinden endişe eden herhangi bir sürücü, 1-866-436-7332 numaralı telefondan Ford'u arayabilir ve 25S21 geri çağırma numarasını belirtebilir.

Haberler.com Özel, Otomobil, Güncel, Dünya, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırdı: Dikkat yolda alev alabilir - Son Dakika

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