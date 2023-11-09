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Otomotiv devi Mazda, Türkiye'de satışlarını durdurdu - Son Dakika

Otomotiv devi Mazda, Türkiye'de satışlarını durdurdu

09.11.2023 11:31  - Güncelleme: 11:45

Japon otomotiv markası Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını durdurdu. Şirket mevcut müşterileri için servis hizmeti ve yedek parça satışına devam edecek.

Japon otomotiv markası Mazda, Türkiye'de satış operasyonlarını durdurma kararı aldı. Mazda Türkiye'nin internet sitesinde Türkiye'deki otomobil satışlarının belirsiz bir süre durdurulduğu belirtildi.

SERVİS HİZMETİ VE YEDEK PARÇA TEDARİKİ DEVAM EDECEK

Şirket mevcut müşterilerin mağduriyet yaşamaması için satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecek.

SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTILAR

Mazda Türkiye'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir." denildi.

10 AYDA 200 ADET SATIŞ YAPILMIŞ

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda kararın şaşırtıcı olmadığını belirterek Mazda Türkiye'nin geçen sene sadece 183, bu yıl 10 ayda da 200 adet satış yaptığını kaydetti. Özpeynirci, "Sebebi açık; Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları." dedi.

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Son Dakika Otomobil Otomotiv devi Mazda, Türkiye'de satışlarını durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomotiv devi Mazda, Türkiye'de satışlarını durdurdu - Son Dakika
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