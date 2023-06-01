Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes aynı yorumu yapıyor

01.06.2023 21:11

Alman otomotiv devi Porsche, 60 yıldır kullandığı logosunu değiştirdi. Yeni logo, özüne daha sadık kalmayı tercih eden Porsche'nin karakterini yansıtıyor. Yeni logo, tarihsel özellikleri yeniden yorumlayarak arı kovanı yapısı ve fırçalanmış metal gibi yenilikçi tasarım unsurlarıyla birleştiriyor. Porsche pazarlama başkanı Robert Ader, modernize edilmiş armayı duygusal vurguları altı çizmek için daha hedefli bir şekilde kullanacaklarını ve Porsche yazısının daha da büyük bir önem kazanacağını belirtti.

Son zamanlarda LG, Nokia ve Pepsi gibi birçok firma trendlere ayak uydurmak için logolarını değiştirdi. Bu firmaların arasına Alman otomotiv devi Porsche'da katıldı.

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

60 yıldır kullandığı logosunu değiştiren Porsche diğer şirketlerin aksine özüne daha sadık kalmayı tercih etti. Sonbahar itibarıyla satılacak araçlarda görülecek yeni logo, 'eskisinden çok da farklı olmadığı' yorumlarını aldı.

Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes aynı yorumu yapıyor
Eski logo

"TARİHSEL ÖZELLİKLERİ YENİDEN YORUMLADIK"

Porsche başkan yardımcısı Michael Mauer logo ile ilgili "Temiz ve modern uygulamasıyla yeniden tasarlanmış armamız, Porsche'nin karakterini iletmektedir. Tarihsel özellikleri yeniden yorumladık ve arı kovanı yapısı ve fırçalanmış metal gibi yenilikçi tasarım unsurlarıyla birleştirdik. Sonuç markanın tarihini ve geleceğini birleştiren estetik açıdan iddialı bir bükülmeyi temsil etmektedir" dedi.

Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes aynı yorumu yapıyor
Yeni logo

"PORSCHE YAZISI DAHA BÜYÜK BİR ÖNEM KAZANACAK"

Porsche pazarlama başkanı Robert Ader ise "Başka bir önemli nokta 2D ve 3D armaların hizalanmasıydı. Sonuçta sadece yazışma ve basılı malzemelerde değil aracın üzerinde de dokunarak hissedilebilir. Bu nedenle modernize edilmiş armamız marka tasarımımızı yeniden çalıştırmak için bir fırsat haline geldi. Armayı duygusal vurguları altı çizmek için daha hedefli bir şekilde kullanacağız. Aynı zamanda Porsche yazısı daha da büyük bir önem kazacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Porsche, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin
21:27 Cübbeli Ahmet, erkek erkeğe tokalaşmayı tehlikeli buldu: Cinsel meyil duyar
21:23 Erdoğan yeni Kabine'yi ne zaman açıklayacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında tarih verdi
21:21 Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin
21:19 Cübbeli Ahmet, erkek erkeğe tokalaşmayı tehlikeli buldu: Cinsel meyil duyar
21:19 Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu açıkladı
21:12 Herkes yeni adresini merak ediyordu! Cristiano Ronaldo'dan resmi transfer açıklaması
21:14 Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Billström'e çağrıda bulundu
21:11 Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes aynı yorumu yapıyor
21:03 Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Yeni tasarımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 21:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: Otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement