Otomotiv devinde dizel emisyon skandalı: Rekor ceza kesildi

Citroën, DS, Fiat ve Peugeot dev otomobil markalarının çatı şirketi olan Stellantis, dizel emisyon skandalı ile çalkalanıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Stellantis'in dizel motorlarına ait kirlilik miktarını gizlediği ortaya çıktı.

Stellantis, dizel motorlarının kirliliğini gizlediğini söyledi

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv devi, dizel motorlarının kirlilik miktarının resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu doğruladı. ABD'nin Temiz Hava Yasasını ihlal ettiği belirtilen Stellantis için rekor ceza kesildi. Bakanlık soruşturması sonrasında Stellantis 300 milyon dolar ceza ödeyecek.

Stellantis ve Samsung'dan dev yatırım: Tesla'ya rakip oldular

Stellantis'e ait olan bazı dizel motorlu araçlarda, ABD düzenleyicilerinin testlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Son davaya göre otomobil şirketi, ulusal standartları karşılamak için gerçek dizel emisyon rakamlarını gizledi. Motorun ürettiği karbon emisyonunun, testlerde bilinçli olarak düşürüldüğü doğrulandı.

ABD'den gelen son ceza, Dodge ve Jeep modellerini kapsıyor. Dava dosyasına göre Jeep ve Ram markaları için üretilen 100 bin aracın emisyon rakamının doğru olmadığı tespit edildi. Bu araçların, 2014 ila 2016 yılları arasında satışa çıkarıldığı aktarıldı.

ABD Adalet Bakanlığı hazırladığı ceza raporunda 300 milyon dolarlık bir ödeme yapılması gerektiğini dile getirdi. Bakanlık, bu cezaya ek olarak Stellantis'e bağlı markaların üç yıl boyunca Temiz Hava Yasası uygunluk raporu sunmasını istedi.

Bu soruşturmayla birlikte Stellantis yönetici ve çalışanlarının da başı yanmış durumda. Henüz kimlikleri açıklanmadı, ancak üç Stellantis çalışanının davayla ilgili suçlamalar sonrasında yargılanması planlanıyor.

2021 yılında Peugeot'nun sahibi olan Groupe PSA ve Fiat Chrysler Automobiles arasındaki birleşme sonrasında Stellantis markası doğmuştu. Şirket geçtiğimiz dönemlerde Samsung ile yaptığı EV yatırımıyla merak uyandırdı.

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