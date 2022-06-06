Otomotiv devinde dizel emisyon skandalı: Rekor ceza kesildi - Son Dakika
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Otomotiv devinde dizel emisyon skandalı: Rekor ceza kesildi

06.06.2022 12:12
Otomotiv devinde dizel emisyon skandalı: Rekor ceza kesildi

Stellantis emisyon skandalı ile çalkalanıyor. Otomotiv devi, dizel araçlarının emisyonlarını gizlediği için rekor cezaya çarptırıldı.

Citroën, DS, Fiat ve Peugeot dev otomobil markalarının çatı şirketi olan Stellantis, dizel emisyon skandalı ile çalkalanıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Stellantis'in dizel motorlarına ait kirlilik miktarını gizlediği ortaya çıktı.

Stellantis, dizel motorlarının kirliliğini gizlediğini söyledi

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv devi, dizel motorlarının kirlilik miktarının resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu doğruladı. ABD'nin Temiz Hava Yasasını ihlal ettiği belirtilen Stellantis için rekor ceza kesildi. Bakanlık soruşturması sonrasında Stellantis 300 milyon dolar ceza ödeyecek.

Stellantis ve Samsung'dan dev yatırım: Tesla'ya rakip oldular

Stellantis'e ait olan bazı dizel motorlu araçlarda, ABD düzenleyicilerinin testlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Son davaya göre otomobil şirketi, ulusal standartları karşılamak için gerçek dizel emisyon rakamlarını gizledi. Motorun ürettiği karbon emisyonunun, testlerde bilinçli olarak düşürüldüğü doğrulandı.

Otomotiv devinde dizel emisyon skandalı: Rekor ceza kesildi

ABD'den gelen son ceza, Dodge ve Jeep modellerini kapsıyor. Dava dosyasına göre Jeep ve Ram markaları için üretilen 100 bin aracın emisyon rakamının doğru olmadığı tespit edildi. Bu araçların, 2014 ila 2016 yılları arasında satışa çıkarıldığı aktarıldı.

ABD Adalet Bakanlığı hazırladığı ceza raporunda 300 milyon dolarlık bir ödeme yapılması gerektiğini dile getirdi. Bakanlık, bu cezaya ek olarak Stellantis'e bağlı markaların üç yıl boyunca Temiz Hava Yasası uygunluk raporu sunmasını istedi.

Bu soruşturmayla birlikte Stellantis yönetici ve çalışanlarının da başı yanmış durumda. Henüz kimlikleri açıklanmadı, ancak üç Stellantis çalışanının davayla ilgili suçlamalar sonrasında yargılanması planlanıyor.

Otomotiv devinde dizel emisyon skandalı: Rekor ceza kesildi

2021 yılında Peugeot'nun sahibi olan Groupe PSA ve Fiat Chrysler Automobiles arasındaki birleşme sonrasında Stellantis markası doğmuştu. Şirket geçtiğimiz dönemlerde Samsung ile yaptığı EV yatırımıyla merak uyandırdı.

Siz Stellantis emisyon skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Peugeot, Fiat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomotiv devinde dizel emisyon skandalı: Rekor ceza kesildi - Son Dakika

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