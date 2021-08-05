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Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var - Son Dakika

Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var

05.08.2021 10:57

Sıfır otomobil alacaklar fiyat araştırması yaparken, otomotiv devleri de ağustos ayı kampanyalarını açıklamaya başladı. Markaların bazıları indirime gidip vade sayısını uzatırken, bazıları ise taksit ödemelerini ileri bir tarihe erteledi. Kampanyalar arasında en çok dikkat çekeni ise Türkiye'nin en çok satan markalarından Fiat'ın 69 bin TL'ye kadar indirim yapması oldu.

Pandemi sonrası otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek için adeta indirim yarışına girdiler. Bu kapsamda sıfır otomobil alacakların merakla beklediği ağustos ayına ilişkin kampanyalar da tek tek açıklanmaya başladı. İşte otomobil markaları tarafından açıklanan kampanyalarda sıfır araç alacaklara sunulan fırsatlar ve indirimler.

DACİA

Dacia, ağustos ayı kampanyası ile Dacia sahibi olmak isteyenlere kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme avantajı sunuyor. 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan Ağustos kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de tüketicileri bekliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull versiyonu, Ağustos'a özel 4.000 TL'lik indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor. Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

CITROEN

Citroen'in yeni araba kampanyası ile müşterilere çok sayıda kredi imkanı tanınıyor. Taşıt kredisi ortalama faizlerinin oldukça aşağısındaki bir faiz oranı ile sağlanacak olan bu krediler ile müşteriler kolay bir şekilde sıfır kilometre otomobil sahibi olabilecekler.

Belirli sıfır kilometre otomobil modellerinde ve versiyonlarında kampanya yapan Citroen müşterilere 0,99 faizle kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi imkanı da sınırlı sayıda stok kapsamında tanınıyor. Her model için müşterilere ayrı miktarlarda kredi verileceği açıklandı.

Yapılan kampanya duyurusuna göre yüzde 0,99 faizli kredi imkanı tanınan araçlar ve kredi miktarları şu şekilde açıklandı:

  • Citroen Yeni C3 Aircross SUV: 12 ay vadeli 60 bin TL
  • Citroen C5 Aircross SUV: 24 ay vadeli 120 bin TL
  • Citroen C4: 12 ay vadeli 60 bin TL
  • Citroen C3: 12 ay vadeli 36 bin TL
  • Citroen Jumper: 18 ay vadeli 150 bin TL

Citroen'in Ağustos ayı kampanyalarından birisi de faizsiz kredi fırsatı oldu. Bazı modeller için müşterilere Ağustos ayı içerisinde faizsiz kredi verileceği açıklandı. Yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre 2021 model Citroen C5 Aircross model araç için müşterilere 12 ay vadeli ve sıfır faizli 90 Bin TL kredi veriliyor. Citroen'den 2021 model Berlingo Combi araç almak isteyen müşterilere 12 ay vadeli ve sıfır faizli 40 Bin TL kredi imkanı tanınıyor 2021 model Citroen C-Elysee otomobil satın almak isteyenlere 40 Bin TL kredi 12 ay vadeli ve sıfır faizli olarak veriliyor.

2021 model Citroen Berlingo Van araç için müşterilere firma tarafından 12 ay vadeli ve sıfır faizli 55 Bin TL kredi veriliyor. Citroen'in Jumper model aracı 12 ay vadeli ve sıfır faizli olarak verilen 90 Bin TL'lik kredi ile satılıyor. Stoklarla sınırlı olan bu otomobil kampanyasının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

RENAULT

Renault'nun 2021 model otomobillerinden Yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla satışa sunuluyor. Ayrıca Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi de tüketicileri bekliyor.

Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163.400 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.

TOYOTA

Toyota 2021 model Prace City aracı için hazırladığı özel kredi finansman kampanyasıyla, 75.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0,69 faiz uygulanan bir kredi finansmanı desteği sunuyor.

Toyota'nın en yeni modellerinden biri olan Proace City, tüm özellikleriyle muadillerine göre ileri avantajlara sahip. Güçlü markanın bu model aracına sahip olmak, isteyen herkes, Toyota Plaza'lara başvurabiliyor. Toyota Akbank ve Garanti BBVA ile yaptığı anlaşma sonucunda sunduğu bu kampanyayla, benzer kampanyalara göre çok daha özel bir avantaj sunuyor.

HONDA

Honda'nın yüksek donanım paketleri ve sürüş performansıyla en çok tercih edilen modeli Civic ile SUV modeli CR-V'ye yönelik ağustos ayına özel kredi kampanyası başladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler, teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan, standart versiyonlarında zengin donanım paketleri sunan, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Civic Sedan modellerine ağustos ayında cazip satın alma seçenekleriyle sahip olabilecek.

Kampanya kapsamında, Honda Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunulacak. Şık tasarımı, güçlü ve verimli motoru, üstün konfor seviyesi, sürüş dinamikleri ve güvenlik donanımlarıyla Honda'nın SUV segmentinde dikkati çeken eden CR-V modeline ilişkin ağustos ayına özel kredi kampanyası kapsamında da 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oran ve 12 ay vade seçeneği sağlanacak.

FİAT'TA 69 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Türkiye'nin en çok satan markaları arasında yer alan Fiat yaptığı kampanya ile 69.000 TL'ye varan indirimde bulunuyor. Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. 69.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

Fiat Egea Easy modelini 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

%50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini kampanya kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var

Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Kredi, Fiat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var - Son Dakika Ekonomi


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