Otomotiv endüstrisi Automechanika Istanbul'da buluşacak

Otomotiv endüstrisi, sektörün en büyük buluşma platformu Automechanika Istanbul fuarına hazırlanıyor.

Hannover Fairs'ten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen fuarda, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 50'yi aşkın ülkeden satın alma heyeti, Türk üreticilerle bir araya gelerek yeni iş anlaşması imzalayacak.



Messe Frankfurt İstanbul ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık iş birliğiyle 14. kez düzenlenecek fuar, Türkiye'deki otomotiv sektörünün ihracatında önemli bir yer tutan parça-sistemler, elektronik ve bağlanabilirlik, aksesuar ve özelleştirme, filo ve atölye yönetimi, arıza tespit & onarım, araç yıkama ve bakım, alternatif sürüş ve yakıt sistemleri, lastikler ve jantlar, kaporta ve boya, otonom sürüş&mobilite servisleri gibi özel bölümlerden oluşacak.



Automechanika Istanbul 2020'de Automechanika Academy, sektörün dev buluşmasına olanak yaratan birbirinden zengin içerikte konferanslar, paneller, seminer ve workshop programları ile otomotiv endüstrisinin geleceğine odaklanacak.

Paneller

Öne çıkan panellerin başında, Wtech iş birliğiyle düzenlenecek olan, otomotiv sektöründe kadın istihdamının konu edinildiği "Women Talk" olacak. Firmaların otomotiv sektöründeki kadın istihdamına yönelik projelerinin anlatılacağı panelde, sektördeki başarılı kadınların kendi öykülerini de paylaştıkları motivasyon konuşmaları yer alacak.



"Engineer Talk" panelinde ise otomotiv sektöründe yeni teknolojiler, alanında uzman kişilerce mercek altına alınacak. Geleceğin araçlarında kullanılacak yazılımlar, yeni tasarımlar ve malzemelerin konuşulacağı panel, birçok mühendis ve teknolojiseveri bir araya getirecek.

"Doğru Parça Doğru Bakım"da ise kullanılan yedek parçanın doğru ve onaylı olması, parçanın takılmasının ve bakım sürecinin araç üreticisinin onayladığı bir süreç olması gerekliliği konuları ele alınacak.