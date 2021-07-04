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Otomotiv endüstrisi haziranda 2,35 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Otomotiv endüstrisi haziranda 2,35 milyar dolarlık ihracat yaptı

04.07.2021 12:55
Otomotiv endüstrisi haziranda 2,35 milyar dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Türkiye'nin ihracatının 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,35 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin ihracatının 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,35 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki aylık ihracat ortalaması olan 2,5 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Sektörün ocak-haziran dönemi dış satımı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 14,4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki ihracatıyla ülke dış satımında ilk sırada yer alan sektörün aylık ortalama ihracatı 2,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 49,5 arttı

Haziran ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 49,5 artarak 1 milyar 78 milyon dolara ulaşıp, sektörün en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 609 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 74 artarak 454 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı ise yüzde 24,5 azalarak 87 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 83 artış görüldü. Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 115, Fransa'ya yüzde 38, ABD'ye yüzde 73, Rusya'ya yüzde 77, Birleşik Krallık'a yüzde 75, Polonya'ya yüzde 77 artış kaydedildi.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 32, Almanya'ya yüzde 48, Slovenya'ya yüzde 40, İsrail'e yüzde 64, Belçika'ya yüzde 72, İsveç'e yüzde 45, Hollanda'ya yüzde 40 ihracat düşüşü, İtalya'ya yüzde 42, ABD'ye yüzde 36, Fas'a yüzde 778, Birleşik Krallık'a yüzde 33 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a yüzde 319, Fransa'ya yüzde 129, İtalya'ya yüzde 202, İspanya'ya yüzde 126 ihracat artışı, Belçika'ya ise yüzde 17 ihracat düşüşü görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Macaristan'a yüzde 712, Fransa'ya yüzde 80 artış, Almanya'ya yüzde 70, Fas'a yüzde 97 düşüş olduğu belirlendi.

Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı ise yüzde 8,5 düşerek 50 milyon dolar oldu.

Almanya'ya otomotiv ihracatında yüzde 15 artış

Otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı Almanya'ya yüzde 15 artışla 335 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İkinci büyük pazar Birleşik Krallık'a yüzde 125 artışla 275 milyon dolar, Fransa'ya da yüzde 4 artışla 262 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İtalya'ya yüzde 82,5, Polonya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 27, Rusya'ya yüzde 43, Macaristan'a yüzde 93, Fas'a yüzde 41 ihracat artışı yaşanırken, Belçika'ya yüzde 16,5, Slovenya'ya yüzde 26, İsrail'e yüzde 35 ve İsveç'e de yüzde 33 ihracat düşüşü görüldü.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 10 artışla 1 milyar 468 milyon dolara çıktı. Ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer alan AB ülkelerinin aldığı pay ise yüzde 62,4 olarak kayıtlarda yer aldı.

Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 90,5, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ve Afrika ülkelerine yüzde 20'şer, Bağımsız Devletler Topluluğuna da yüzde 44 ihracat artışı yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, çip sorununun üretim noktasında sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, "Baz etkisiyle ihracat çift haneli artmayı sürdürse de diğer yandan yarı iletken çip sorunu nedeniyle ana sanayide bazı firmaların üretime ara vermesi, otomotiv ihracatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Haziran ayında tedarik endüstrisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. Özellikle Birleşik Krallık ve İtalya'ya yüksek oranlı artışlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Otomotiv Endüstrisi, Türkiye, Haziran, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv endüstrisi haziranda 2,35 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi


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