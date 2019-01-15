Otomotiv endüstrisinde kadın istihdamı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (BUİKAD) düzenlediği İş'te Sohbetler'in konuğu Beyçelik Holding CEO'su ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik oldu.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (BUİKAD) düzenlediği İş'te Sohbetler'in konuğu Beyçelik Holding CEO'su ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik oldu.

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