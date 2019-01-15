Son Dakika Haberleri: Otomotiv endüstrisinde kadın istihdamı

Otomotiv endüstrisinde kadın istihdamı

1 saat önce

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (BUİKAD) düzenlediği İş'te Sohbetler'in konuğu Beyçelik Holding CEO'su ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik oldu.

Otomotiv endüstrisinde kadın istihdamı, System.String[]
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (BUİKAD) düzenlediği İş'te Sohbetler'in konuğu Beyçelik Holding CEO'su ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:24 

Bursa, Ekonomi
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