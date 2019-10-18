Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm Bursa’da konuşuldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye için yetkilendirilmiş tek VDA QMC lisans ortağı MBT Danışmanlık işbirliği ile "Otomotivde Sürdürülebilir Küresel Tedarikçi Olabilmek" paneli düzenlendi.

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