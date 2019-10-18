Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm Bursa’da konuşuldu
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye için yetkilendirilmiş tek VDA QMC lisans ortağı MBT Danışmanlık işbirliği ile "Otomotivde Sürdürülebilir Küresel Tedarikçi Olabilmek" paneli düzenlendi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye için yetkilendirilmiş tek VDA QMC lisans ortağı MBT Danışmanlık işbirliği ile "Otomotivde Sürdürülebilir Küresel Tedarikçi Olabilmek" paneli düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:42
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