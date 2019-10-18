Son Dakika Haberleri: Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm Bursa’da konuşuldu
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Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm Bursa’da konuşuldu

59 dakika önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye için yetkilendirilmiş tek VDA QMC lisans ortağı MBT Danışmanlık işbirliği ile "Otomotivde Sürdürülebilir Küresel Tedarikçi Olabilmek" paneli düzenlendi.

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm Bursa’da konuşuldu, System.String[]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye için yetkilendirilmiş tek VDA QMC lisans ortağı MBT Danışmanlık işbirliği ile "Otomotivde Sürdürülebilir Küresel Tedarikçi Olabilmek" paneli düzenlendi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:42 
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