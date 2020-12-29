Otomotiv ihracatçıları Birleşik Krallık'la "serbest ticaretten" memnun - Son Dakika

Otomotiv ihracatçıları Birleşik Krallık'la "serbest ticaretten" memnun

29.12.2020 16:51
Otomotiv ihracatçıları Birleşik Krallık'la

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Birleşik Krallık'la imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Sektör için güzel bir sürpriz oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Birleşik Krallık'la imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Sektör için güzel bir sürpriz oldu. İngiltere ile bugün yapacağımız STA ile de bu ülkeye gümrük vergisiz ihracat avantajımızı korumaya devam edeceğiz. Böylece İngiltere'nin otomotiv ihracatımızdaki önemi devam edecek." dedi.

Çelik, bugün imzalanması beklenen STA'nın otomotiv ihracatına ve sektöre yapacağı etkilere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Birleşik Krallık'ın Türkiye otomotiv ihracatının üçüncü büyük pazarı durumunda olduğunu dile getiren Çelik, Birleşik Krallık'a otomotivde 2018 yılında 3 milyar dolar olan ihracatın, 2020 yılında 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Birleşik Krallık'ın Türkiye otomotiv ihracatından yaklaşık yüzde 10 pay aldığını aktaran Çelik, "Özellikle ana sanayinde bizim için çok önemli bir ihracat pazarı. Tedarik endüstrisinde de İngiltere'ye yıllık 500-600 milyon dolar ihracatımız bulunuyor. İngiltere bizim için olduğu kadar, biz de İngiltere için önemli bir konumdayız. Özellikle binek otomobiller ve tedarik sanayinde İngiltere için önemli bir ithalat merkeziyiz." ifadelelerini kullandı.

"Son gelişmeler ve imzalanacak STA ile tehdit giderilmiş oldu"

Brexit nedeniyle Birleşik Krallık'a ihracatın son yıllarda belirsizliğini koruduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: ,

"Anlaşmasız bir ayrılıkta, İngiltere'ye yönelik tedarik sanayi ihracatında yüzde 5, binek ve ticari araçlarda yüzde 18'lere varan gümrük bariyerleri söz konusu olacaktı. Bu anlamda AB ile İngiltere'nin anlaşması sevindirici oldu, dört yıldır beklediğimiz bir süreçti bu. Sektör için güzel bir sürpriz oldu. İngiltere ile bugün yapacağımız STA ile de bu ülkeye gümrük vergisiz ihracat avantajımızı korumaya devam edeceğiz. Böylece İngiltere'nin otomotiv ihracatımızdaki önemi devam edecek. AB ile anlaşmasız ayrılık ve İngiltere'nin üçüncü ülke konumuna düşmesi halinde gümrük vergileri gündeme gelecekti. Bu durum da İngiltere'ye yönelik ihracatımızı ciddi oranlarda aşağıya çekebilirdi. Son gelişmeler ve imzalanacak STA ile bu tehdit giderilmiş oldu."

"Geçiş sürecinin de bazı özel düzenlemeler ile kolaylaştırılması gerekiyor"

Baran Çelik, anlaşmada sektör için önemli olan konulara da değindi.

"Bizim açımızdan en önemli konu imzalanacak STA ile Gümrük Birliği şartlarının korunacak olması." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani sanayi ürünlerinde karşılıklı ticaret gümrük vergisiz olarak devam edecek. Böylece İngiltere pazarındaki rekabetçiliğimizi koruyabileceğiz. Tabi anlaşmanın bir iç onay süreci olacak. Bu nedenle birkaç hafta, belki bir ay sürecek bir geçiş dönemi yaşanacak. Bu sürecin de bazı özel düzenlemeler ile kolaylaştırılması gerekiyor. Bu konularda Ticaret Bakanlığımızın çok hassas çalıştığını biliyoruz, geçiş dönemi için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kısa sürecek olsa da, bu geçiş döneminde ticaretin gümrük vergisiz sürdürülebilmesi, karşılıklı ticarette kesinti yaşanmaması önemli olacak. İngiltere ile STA sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a ve Bakanlık yetkililerine otomotiv ihracatçıları adına teşekkür ediyoruz."

"OİB olarak ihracat hedefimizi 25 milyar dolar olarak revize ettik"

Otomotiv sektörünün 2020 yılı performansını da değerlendiren OİB Başkanı Çelik, şunları söyledi:

"Bu yıl hem ülkemiz hem de dünya için zor bir yıl oldu. Türkiye otomotiv endüstrisi olarak 2020 yılına 32 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başlamıştık. Ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle özellikle mart-nisan-mayıs döneminde çok ciddi ihracat düşüşleri yaşadık. Haziran ayında yeni normalin başlamasıyla ihracatta toparlanma başlasa da, Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği OİB olarak ihracat hedefimizi 25 milyar dolar olarak revize ettik. Aralık ayının ilk 24 gününde geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artışımız var. Aslında son dört ayda geçen yıla göre artışımız söz konusu. Son aylarda pandeminin etkisini görmüyoruz. Bu yılı 25,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Ama pandemi, yıllık otomotiv ihracatımızda yaklaşık yüzde 17'lik bir kayba sebep olacak."

2020 yılında yüz yüze tüm heyet ve fuar organizasyonlarımızı salgın nedeniyle iptal ettiklerini ve fiziki etkinliklerin yerine online etkinliklere yöneldiklerini anımsatan Çelik, bu kapsamda Meksika, Almanya ve Birleşik Krallık'a yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyetlerinin yanı sıra çeşitli sanal fuarlar düzenlediklerini dile getirdi.

"2021 yılında daha iyi ihracat rakamları bekliyoruz"

Çelik, 2021 yılı beklentilerine ilişkin ise "2021 yılında, bu seneden daha iyi ihracat rakamları beklediğimizi söyleyebiliriz. Aşı tedavisinin başlamasıyla salgının etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacağını öngörüyoruz. Bu da dünya ticaretinde normalleşmeyi başlatacaktır. 2021 yılının bir bölümünde daha etkinliklerimizin dijital olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak salgının seyrine göre yüz yüze etkinliklerimize da başlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizde üretim yapan OEM'ler hibrit araç yatırımlarına yöneldi"

Pazarlar açısından bakıldığında ise AB ülkelerinin öneminin orta vadede değişeceğini düşünmediklerini belirten Çelik, "Yüzde 75-80 aralığındaki ihracat payı bir süre daha devam edecektir. Ülkemizde üretim yapan OEM'ler AB'deki talep doğrultusunda hibrit araç yatırımlarına yöneldiler. Dolayısıyla hibrit araçların ihracatımız içerisindeki payı giderek artıyor. Elektrikli araçlara talep arttığında bu yönde de yatırımların yapılacağını düşünüyoruz. Tedarik endüstrisi de bu doğrultuda dönüşüm yaşanacaktır." dedi.

Diğer taraftan konvansiyonel araçlara yönelik talebin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika Ülkeleri ile Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde daha uzun süre devam edeceğini düşündüklerini de aktaran Çelik, "Dolayısıyla Türkiye otomotiv endüstrisinin bir taraftan gelişmiş ülkelerdeki talep doğrultunda dönüşümüne devam ederken, diğer taraftan geleneksel araç üretimindeki güçlü konumunu da devam ettireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda otomotiv endüstrimizin çok yönlü bir şekilde gelişmeye devam edeceğini ve farklı araç tiplerini, aksam ve parçaları aynı anda üretip, ihraç edeceğini düşünüyoruz. Bu da otomotiv endüstrimizin yoluna daha güçlü devam etmesini sağlayacaktır." şeklinde sözlerini tamamladı.

Birleşik Krallık, İngiltere, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomotiv ihracatçıları Birleşik Krallık'la 'serbest ticaretten' memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı Cenazeler karıştı! 'Anneleri' sanıp defnettikleri kadın başka biri çıktı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın         
16:48
Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu         
16:04
Şizofreni hastası, tartıştığı annesini pompalı tüfekle başından vurdu Şizofreni hastası, tartıştığı annesini pompalı tüfekle başından vurdu         
15:53
2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı         
15:44
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş         
13:58
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 16:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomotiv ihracatçıları Birleşik Krallık'la "serbest ticaretten" memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei