Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği - Son Dakika Ekonomi

Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği

6 saat önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sağlık personelinin kullanımı için yüz kalkanı çağrısı yapan "Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi"ne 2 bin 500 malzeme ile destek verecek.

Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği, System.String[]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sağlık personelinin kullanımı için yüz kalkanı çağrısı yapan "Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi"ne 2 bin 500 malzeme ile destek verecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline "Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi" yüz kalkanı üretimiyle destek veriyor.

Ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirilmesine fırsat sunmak amacıyla kurulan inisiyatif, yüz kalkanı üretimi konusunda 3D yazıcısı olan herkesi üretime çağırdı.

Çağrıya ilk destek, OİB ve İTÜ Arı Teknokent'ten geldi. OİB desteğiyle hem OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİB MTAL) hem de İTÜ Magnet FAB merkezinde yer alan Tridi firması tarafından yüz kalkanı üretimine başlandı. Üretilecek 2 bin 500 yüz kalkanı, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde sağlık personeline ulaştırılacak.

"Sağlık çalışanlarına minnettarız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi süresi boyunca koronavirüs ile mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının yüz kalkanı ihtiyacının olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurmuş olduğumuz OİB MTAL'de ve ayrıca İTÜ Arı Teknokent'te yer alan 3D yazıcılarda, sağlık çalışanlarımız için gerekli koruyucu kalkan maskelerin üretimi gerçekleştiriliyor. Malzemelerin tamamı OİB tarafından karşılanacak. Bu vesileyle büyük özveriyle hepimizin sağlığı için çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve hükümet yetkililerimiz nezdinde tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz. Kendilerine minnettarız."

"Bu üretim artarak sürecek"

Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi Sözcüsü ve Renault Alliance Global Başkan Yardımcısı Hakan Doğu da doktorların test yaparken kendilerini korumak için kullandıkları yüz kalkanlarının pek çok sağlık malzemesi gibi 3D yazıcılarla da üretilebileceğini bildirdi.

Doğu, Renault İspanya'dan yüz kalkanı datasını ve 3D yazıcılarda nasıl üretileceğine ilişkin bilgileri alıp sosyal medyada herkesin kullanımına açtıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"İnisiyatifimizin üyelerinin desteğiyle bu aşamaya kadar geldik. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tuncalp ve İTÜ Arı Teknokent Kurucu Eş Başkanı Çınar Topaloğlu ile görüştük. İTÜ Magnet FAB merkezinde üretim yapan Tridi ile temas kurduk. Burada başlayan üretim sürecini OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle geliştirdik. Şimdi 2 bin 500 yüz kalkanı için hazırız. OİB'in desteğiyle gerçekleşen bu üretim artarak sürecek. Evinde ya da ofisinde 3D yazıcısı olan herkesi, otomotiv sektörünün bu inisiyatifinde olduğu gibi üretim için bir araya gelmeye davet ediyoruz."

İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:02 Kaynak: AA

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