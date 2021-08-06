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Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor

06.08.2021 11:08
Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor, System.String[]

Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörünün yılın 7 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığı dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 10 milyar 743 milyon 952 bin dolara yükseldi.

Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörünün yılın 7 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığı dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 10 milyar 743 milyon 952 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın 7 ayında 16 milyar 376 milyon 695 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 13,5'lik payla yine ilk sırada yer aldı.

Geçen yılın 7 ayında, 8 milyar 659 milyon 583 bin dolarlık otomotiv ihracatının gerçekleştirildiği AB ülkeleri, bu yılın ocak-temmuz döneminde 10 milyar 743 milyon 952 bin dolarlık dış satımla ülke grubu bazında ilk sırada yer aldı. AB üyelerinin otomotiv endüstrisindeki payı yüzde 65,6 olarak kayıtlara geçti.

Avro Bölgesi'ne yönelik bu dönemdeki ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre 24 artış yaşandı. Bunda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika ve Polonya'ya yapılan dış satımların etkisi dikkati çekti.

Almanya ilk sırada

En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olan Almanya'ya yapılan ihracatta bu yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5'lik artış yaşandı. Söz konusu ülkeye ihracat 1 milyar 872 milyon 107 bin dolardan 2 milyar 443 milyon 823 bin dolara çıktı.

Aynı dönemde Fransa 1 milyar 893 milyon 733 bin dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar oldu.

En çok ihracat yapılan 10 ülkeden listenin dördüncü sırasında yer alan AB üyesi İtalya'ya ihracat da yüzde 39 artışla 1 milyar 2 milyon 553 bin dolardan 1 milyar 397 milyon 954 bin dolara ulaştı.

Diğer AB üyelerine otomotiv ihracatı

Listenin 5'inci sırasındaki İspanya'ya yüzde 30 artışla 908 milyon 125 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Polonya'ya yapılan otomotiv dış satımı yüzde 51 yükselişle 447 milyon 109 bin dolardan 675 milyon 200 bin dolara ulaştı.

Listenin 8'inci sırasında bulunan ve 2020'nin ocak-temmuz döneminde 566 milyon 885 bin dolarlık dış satım yapılan Belçika'ya ise bu yılın 7 ayında, yüzde 11 artışla 628 milyon 748 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Slovenya ise söz konusu dönemde 580 milyon 305 bin dolarla en fazla ihracat yapılan 9'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ve geçen yıl ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke şöyle:

Ülke2020 (dolar)2021 (dolar)Değişim
Almanya1.872.107.9632.443.823.05130,5
Fransa1.469.278.9491.893.733.25429
Birleşik Krallık998.140.7601.602.434.56760,5
İtalya1.002.553.5491.397.954.07539
İspanya699.508.347908.125.89330
ABD483.000.010683.108.19241
Polonya447.109.043675.200.16251
Belçika566.885.450628.748.84311
Slovenya593.752.139580.305.591- 2
Rusya256.992.697377.058.86847

Avrupa Birliği, İhracat, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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