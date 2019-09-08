Otomotiv ihracatı ağustosta yüzde 8 arttı

Türkiye otomotiv sektörü, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 1,7 milyar dolar ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründe ağustostaki dış satış, geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 8 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisi, yüzde 13'lük payla Türkiye'nin toplam dış satışında ilk sırada yer almasının yanı sıra tarihindeki ikinci en yüksek ağustos ayı ihracat rakamını gördü.

Yüzde 8'le 10 aylık dönemin en yüksek artış oranına ulaşan sektörün ocak-ağustos dönemi ihracatı ise 20 milyar dolar oldu.

Ağustosta ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 511 milyon dolara çıktı ve ihracattan aldığı pay yüzde 29 olarak gerçekleşti. Tedarik endüstrisi ise geçen ay yüzde 2 artışla 721 milyon dolar dış satım kaydetti.



Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 37 artışla 261 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 5 artışla 129 milyon dolar olurken, diğer ürün grupları arasında yer alan çekici ihracatı da yüzde 51 artış gösterdi.

Tedarik endüstrisinde ABD'ye yüzde 10, Rusya'ya yüzde 39, İspanya'ya yüzde 19 ve Slovenya'ya yüzde 78 ihracat artışı yaşandı.

Ağustosta binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 90 artarken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 19, İsrail'e yüzde 44, Slovenya'ya yüzde 75, Hollanda'ya da yüzde 324 artış gerçekleşti. Buna karşılık binek otomobillerde İspanya'ya ihracat yüzde 11, Almanya'ya yüzde 39, Polonya'ya yüzde 24 düştü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Hollanda'ya yüzde 142, İtalya'ya yüzde 110, Almanya'ya yüzde 127, Slovenya'ya yüzde 182 ihracat artışı olurken, bu grupta Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 20, Belçika'ya ihracatta yüzde 13 düşüş görüldü. Otobüs-minibüs-midibüste ise İtalya'ya ihracatta yüzde 111'lik artış dikkati çekti.

AB'ye ihracat yüzde 10 arttı



Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ağustosta yüzde 0,4 azalışla 291 milyon dolar dış satım yapıldı. Fransa 182 milyon dolarlık rakamla ikinci büyük pazar olurken, artış oranı yüzde 26,5 olarak gerçekleşti. Yine İtalya'ya ihracat yüzde 18 artışla 151 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan, ABD'ye yüzde 21, Polonya'ya yüzde 17, Cezayir'e ihracatta yüzde 32 düşüş görüldü. ABD'ye yönelik ihracat düşüşünde, bu ülkeye otobüs-minibüs midibüs ihracatının yüzde 90 gerilemesi etkili oldu.

Ağustosta Hollanda'ya yüzde 79,5, Slovenya'ya yüzde 104, İsrail'e yüzde 44 ve Rusya'ya da yüzde 13 ihracat artışı yaşandı. Hollanda'ya olan artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 142 ve binek otomobiller ihracatının yüzde 324 artmasının etkili olduğu görüldü.

Ağustos ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 10 artışla 1 milyar 255 milyon dolar ihracat yapılırken, en büyük pazar olan AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 72 oldu. Geçen ay Orta Doğu ülkelerine yüzde 21, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 45 ihracat artışı gerçekleşti.

"İhracata dayalı büyümeye devam edeceğimize inancımız tam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ağustos ayında tüm ana mal gruplarında ihracat artışı yaşandığına dikkati çekti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatındaki çift haneli artışın, ağustos performansında temel belirleyici olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi OİB olarak, Ticaret Bakanımızın açıkladığı İhracat Ana Planı'ndaki hedefleri gerçekleştirmeye odaklandık. Sürdürülebilir ihracat için katma değerli ürün ve pazar çeşitliliğini önceliğine alan bu plan çok önemli. İhracata dayalı büyümeye devam edeceğimize inancımız tam. Bakanlığımızın, sürdürülebilir ihracat için katma değerli ürün ve pazar çeşitliliğini öncelikli kılan bir plan hazırlamasını çok önemli buluyoruz. Plan, yapısal dönüşümün de çok önemli bir adımı."