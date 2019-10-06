Otomotiv ihracatı eylülde 2,6 milyar dolar
1 saat önce
OİB verilerine göre otomotiv ihracatı, eylülde yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
OİB verilerine göre otomotiv ihracatı, eylülde yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'ye ihracat yüzde 5 gerilerken, Ortadoğu'ya satışlarda yüzde 71 artış yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:31
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