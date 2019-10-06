Son Dakika Haberleri: Otomotiv ihracatı eylülde 2,6 milyar dolar
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Otomotiv ihracatı eylülde 2,6 milyar dolar

1 saat önce

OİB verilerine göre otomotiv ihracatı, eylülde yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı eylülde 2,6 milyar dolar , System.String[]

OİB verilerine göre otomotiv ihracatı, eylülde yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'ye ihracat yüzde 5 gerilerken, Ortadoğu'ya satışlarda yüzde 71 artış yaşandı.

Avrupa Birliği, Orta Doğu, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:31 
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