Otomotivde 2,9 milyar dolarla en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı - Son Dakika

Otomotivde 2,9 milyar dolarla en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı

04.04.2021 11:05
Otomotivde 2,9 milyar dolarla en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı, System.String[]

Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının sektörel bazda son 15 yıldır şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, geçen ayki dış satımıyla tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 2,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk çeyrekte aylık ortalama ihracatı da 2,56 milyar dolar oldu.

Bu yıl ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörünün ilk çeyrekteki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı.

Martta, ürün grupları bazında bakıldığında, yüzde 36,5 artışla 1 milyar 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi birinci olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 35 milyon dolarla ikinci, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 82 artarak 549 milyon dolarla üçüncü ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 4,5 azalışla 98 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 51 artış görülürken yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 102, Fransa'ya yüzde 39, ABD'ye yüzde 35, Rusya'ya yüzde 65, Birleşik Krallık'a yüzde 23, Polonya'ya yüzde 58 ihracat artışı gerçekleşti.

Martta binek otomobillerde en büyük pazar Fransa'ya yüzde 93, İtalya'ya yüzde 162, İspanya'ya yüzde 62, Almanya'ya yüzde 94, Polonya'ya yüzde 62, Mısır'a yüzde 49 ihracat artışı görülürken, İsrail'e ihracat yüzde 28 geriledi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 149, Fransa'ya yüzde 134, Belçika'ya yüzde 119, Slovenya'ya yüzde 36, İtalya'ya yüzde 129, ABD'ye yüzde 243 ihracat artışı kaydedilirken Hollanda'ya ihracatta yüzde 91 düşüş yaşandı.

Otobüs-minibüs -midibüs ürün grubunda ise en fazla dış satım yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 8, yine önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 142 artış, İtalya'ya yüzde 36, Çekya'ya yüzde 92 düşüş görüldü.

Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı ise yüzde 66 artışla 122 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen ay, tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının çift haneli artış gösterdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Geçen ayki yüksek artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisinin geçen yıl mart ayından itibaren görülmeye başlanması da baz etkisi yarattı. Aynı şekilde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'una da çift haneli artış kaydettik."

Otomotivde 2,9 milyar dolarla en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Otomotiv Endüstrisi, İhracat, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotivde 2,9 milyar dolarla en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: 2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: "Taş değil kurşun!"         
12:22
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir         
12:02
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında         
11:05
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 12:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomotivde 2,9 milyar dolarla en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei