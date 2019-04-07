Otomotiv ihracatı martta yüzde 8 geriledi

OİB verilerine göre, sektörün mart ayı ihracatı yüzde 8 gerileme ile 2,9 milyar dolar oldu.

OİB verilerine göre, sektörün mart ayı ihracatı yüzde 8 gerileme ile 2,9 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde dolar bazında ihracat yüzde 6 düşerken Euro bazlı ihracat yüzde 1,5 arttı. Euro/Dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 500 milyon dolara yaklaştı.

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