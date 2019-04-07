Son Dakika Haberleri: Otomotiv ihracatı martta yüzde 8 geriledi

Otomotiv ihracatı martta yüzde 8 geriledi

1 saat önce

OİB verilerine göre, sektörün mart ayı ihracatı yüzde 8 gerileme ile 2,9 milyar dolar oldu.

Otomotiv ihracatı martta yüzde 8 geriledi, System.String[]
OİB verilerine göre, sektörün mart ayı ihracatı yüzde 8 gerileme ile 2,9 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde dolar bazında ihracat yüzde 6 düşerken Euro bazlı ihracat yüzde 1,5 arttı. Euro/Dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 500 milyon dolara yaklaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:56 

İhracat, Ekonomi
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