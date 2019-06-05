Otomotiv ihracatı mayısta düştü
19 dakika önce
Türkiye otomotiv sektörü ihracatı mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:18
otomotiv sektörü ihracatı mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu.
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