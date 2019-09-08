Otomotiv ihracatı yüzde 8 artışla 1,7 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü Ağustos ayında yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Ağustos ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 20 milyar dolar oldu.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv endüstrisi Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün aldığı pay yüzde 13 oldu. Tarihindeki en yüksek ikinci Ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan otomotiv endüstrisi, yüzde 8'lik artışıyla da son 10 aylık dönemin en yüksek artış oranına ulaştı. Otomotivin Ocak-Ağustos dönemi ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 20 milyar dolar oldu.



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Ağustos ayında tüm ana mal gruplarında ihracat artışı yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yaşanan çift haneli artış, ihracat artışında temel belirleyici oldu" dedi.



Otomotiv sektörünün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bir süre önce açıklanan İhracat Ana Planı'nda belirlenen beş hedef sektörden biri olduğunun altını çizen Çelik, "Otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi OİB olarak Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı İhracat Ana Planı'ndaki hedefleri gerçekleştirmeye odaklandık. Bakanlığımızın, sürdürülebilir ihracat için katma değerli ürün ve pazar çeşitliliğini öncelikli kılan bir plan hazırlamasını çok önemli buluyoruz. Plan, yapısal dönüşümün de çok önemli bir adımı. Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması yolunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren OİB olarak ihracat odaklı büyümeye devam edeceğimize inancımız tam" diye konuştu.



Binek otomobil yüzde 1, tedarik endüstrisi yüzde 2 arttı



Ağustos'ta ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 511 milyon dolar olurken, aldığı pay da yüzde 29 oldu. Tedarik endüstrisi ise geçen ay yüzde 2 artışla 721 milyon dolar ihracat yaparken, aldığı pay da 41,5 olarak gerçekleşti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 37 artışla 261 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 5 artışla 129 milyon dolar olurken, diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 51 arttı. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 8 azalma görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 8, Polonya'ya yüzde 7, Cezayir'e ihracat yüzde 30 düştü. ABD'ye ise yüzde 10, Rusya'ya yüzde 39, İspanya'ya yüzde 19 ve Slovenya'ya yüzde 78 ihracat artışı yaşandı. Ağustos'ta binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 90 artarken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 19, İsrail'e yüzde 44, Slovenya'ya yüzde 75, Hollanda'ya da yüzde 324 artış yaşandı. Buna karşılık binek otomobillerde İspanya'ya yüzde 11, Almanya'ya yüzde 39, Polonya'ya ihracatta yüzde 24 oranında düşüş görüldü. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Hollanda'ya yüzde 142, İtalya'ya yüzde 110, Almanya'ya yüzde 127, Slovenya'ya yüzde 182 ihracat artışı olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 20, Belçika'ya yüzde 13 düşüş görüldü. Otobüs-minibüs-midibüste ise Fransa'ya yüzde 29 düşüş, İtalya'ya yüzde 111 gibi yüksek oranlı artış kaydedildi.



Almanya'ya ihracat yüzde 0,4 düştü, Fransa'ya ise yüzde 26 arttı



Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya Ağustos'ta yüzde 0,4 azalışla 291 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa 182 milyon dolarlık rakamla ikinci büyük pazar olurken, artış oranı yüzde 26,5 olarak gerçekleşti. Yine İtalya'ya ihracat yüzde 18 artışla 151 milyon dolar oldu. Fransa'ya olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 90, İtalya'ya yönelik artışta da eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 110 artması etkili oldu.



Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 21, Polonya'ya yüzde 17, Cezayir'e ihracatta yüzde 32 düşüş görüldü. ABD'ye yönelik ihracat düşüşünde bu ülkeye otobüs-minibüs midibüs ihracatının yüzde 90 gerilemesi etki yaptı. Ağustos'ta Hollanda'ya ise yüzde 79,5, Slovenya'ya yüzde 104, İsrail'e yüzde 44 ve Rusya'ya da yüzde 13 ihracat artışı yaşandı. Hollanda'ya olan artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 142 ve binek otomobiller ihracatının yüzde 324 artması etki yaptı.



AB'ye ihracat yüzde 10 arttı



Ağustos ayında Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 10 artışla 1 milyar 255 milyon dolar ihracat yapılırken, en büyük pazar olan AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 72 oldu. Geçen ay Ortadoğu ülkelerine yüzde 21, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 45 ihracat artışı kaydedildi. - BURSA