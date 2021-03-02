Otomotiv ihracatında Bursa liderliği Kocaeli'ye kaptırdı - Son Dakika

Bu yılın şubat ayında otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat gerçekleştiren il sıralamasında Kocaeli, Bursa'dan liderliği alarak ilk sıraya yerleşirken, İstanbul da Sakarya'yı geride bırakarak üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayında Türkiye'nin 63 ilinden otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Otomotiv ihracatında başı çeken iller

Önemli ana sanayi firmalarının yanı sıra yan sanayi firmalarının da faaliyet gösterdiği Kocaeli, 659 milyon 373 bin dolarla şubat ayında en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Ocak ayında zirvede bulunan Bursa, şubat ayında ise 647 milyon 446 bin dolarla ikinci ve İstanbul'da 496 milyon 488 bin dolar ihracatla üçüncü sırada konumlandı. Ardından 399 milyon 984 bin dolarlık dış satımla Sakarya ve 80 milyon 589 bin dolar ihracatla Ankara sıralandı.

Bu yılın şubat ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında, Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 40 artarken, Bursa'nın yüzde 25, Sakarya'nın yüzde 14 ve Ankara'nın yüzde 22 azaldı. İstanbul'un ihracat miktarı ise neredeyse değişiklik göstermedi.

En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar şubat ayında 347 milyon 718 bin dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı 302 milyon 341 bin dolarla Fransa ve 277 milyon 50 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 228 milyon 422 bin dolarla İtalya dördüncü ve 168 milyon 645 bin dolarla İspanya beşinci olarak yer aldı.

ABD ise otomotiv ihracatında şubat ayında 102 milyon 978 bin dolarla sekizinci sırada konumlandı.

Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı

Bu yılın şubat ayı ile geçen yılın şubat ayı kıyaslandığında Fas'a otomotiv ihracatında yüzde 65'lik artış gerçekleşti.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı Birleşik Krallık'a ise otomotiv ihracatında yüzde 37'lik artış kaydedilirken, Rusya Federasyonu'na ihracat artışı yüzde 12 oldu.

Bu dönemde Almanya'ya ihracat yüzde 3, Fransa'ya yüzde 7 ve İspanya'ya yüzde 8 arttı. İtalya'ya ise yüzde 4, Hollanda'ya yüzde 32 ve ABD'ye yüzde 14 geriledi.

Bu yılın şubat ayı ile geçen yılın şubat ayında otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler (1.000$) Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İllerimiz (1.000$) Ülke 2020 Şubat 2021 Şubat Değişim İl 2020 Şubat 2021 Şubat Değişim ALMANYA 338.668 347.718 3% KOCAELI 472.071 659.373 40% FRANSA 283.120 302.341 7% BURSA 758.506 647.446 -15% BİRLEŞİK KRALLIK 202.544 277.050 37% İSTANBUL 497.838 496.488 0% İTALYA 239.059 228.422 -4% SAKARYA 465.158 399.984 -14% İSPANYA 156.739 168.645 8% ANKARA 103.868 80.589 -22% BELÇİKA 109.953 114.733 4% İZMIR 46.547 58.369 25% SLOVENYA 87.297 104.465 20% MANISA 41.553 45.806 10% ABD 119.920 102.978 -14% KONYA 33.889 40.672 20% POLONYA 98.724 96.449 -2% KIRŞEHIR 17.138 18.052 5% FAS 42.126 69.374 65% ÇANKIRI 12.965 15.918 23% RUSYA FEDERASYONU 51.342 57.303 12% SAMSUN 7.519 11.800 57% ROMANYA 72.743 45.905 -37% AYDIN 6.203 10.292 66% MISIR 43.946 43.341 -1% HATAY 8.183 8.329 2% HOLLANDA 55.632 37.977 -32% TEKIRDAĞ 6.952 7.460 7% İSRAİL 54.148 36.903 -32% ADANA 5.001 6.661 33% İSVEÇ 35.865 29.987 -16% BALIKESIR 4.810 5.603 16% MACARİSTAN 36.171 29.720 -18% MERSIN 8.961 4.190 -53% PORTEKİZ 30.025 26.337 -12% ESKIŞEHIR 2.729 3.149 15% DANİMARKA 25.868 24.094 -7% TRABZON 2.848 2.714 -5% BULGARİSTAN 18.959 20.827 10% KAYSERI 2.660 1.753 -34%

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