Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu - Son Dakika

Otomotiv endüstrisinde bu yılın nisan en fazla ihracat gerçekleştiren il Bursa oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın nisan ayında 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmaya devam etti.

Bu yılın nisan ayında geçen yılın nisan ayına kıyasla en fazla ihracat artışı da yüzde 313,5 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinde biri olan Bursa nisan ayında liderliği Kocaeli'nden geri aldı.

İstanbul 2. sıraya yükseldi

Verilere göre, Bursa, 667 milyon 453 bin dolarla nisanda en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Otomotiv ihracatında İstanbul bu yılın nisan ayında önceki aylara göre çıkış yaparak 575 milyon 341 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 408 milyon 574 bin dolar ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Bursa ile rekabet içinde olan Kocaeli ise geçen ay 403 milyon 83 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara'da 105 milyon 227 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Tüm önemli şehirlerin ihracatı arttı

Bu yılın nisan ayında tüm ana üretim üssü kentlerin ihracatında artış kaydedildi.

2020'nin nisan ayına göre Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 343 artış gösterdi.

İstanbul'un ihracatı bu dönemde yüzde 179, Sakarya'nın yüzde 2 bin 950, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 938 ve Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 61 yükseldi.

En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya nisan ayında 418 milyon 967 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 309 milyon 455 bin dolarla Fransa ve 219 milyon 896 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 200 milyon 822 bin dolarla dördüncü ve İspanya 149 milyon 684 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

ABD ise Türkiye'nin otomotiv ihracatında 98 milyon 40 bin dolarla yedinci sırada konumlandı.

Tüm ana Avrupa ülkelerine ihracat arttı

Bu yılın nisan 2020'nin aynı ayına göre tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalandığı Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 880'lik artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 278, Fransa'ya yüzde 551, İtalya'ya yüzde 305 ve İspanya'ya yüzde 1.059 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 269 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 284 oldu.

Bu yılın nisan ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler (1.000$) Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İller(1.000$) Ülke 2020 Nisan 2021 Nisan Değişim İl 2020 Nisan 2021 Nisan Değişim ALMANYA 110.757 418.967 278% BURSA 150.674 667.453 343% FRANSA 47.545 309.455 551% İSTANBUL 206.000 575.341 179% BİRLEŞİK KRALLIK 22.436 219.896 880% SAKARYA 13.394 408.574 2950% İTALYA 49.625 200.822 305% KOCAELI 38.814 403.083 938% İSPANYA 12.913 149.684 1059% ANKARA 65.331 105.227 61% POLONYA 18.962 101.821 437% İZMIR 24.476 71.288 191% ABD 26.558 98.040 269% MANISA 15.237 51.676 239% BELÇİKA 14.863 86.259 480% KONYA 26.586 51.652 94% SLOVENYA 1.804 63.809 3438% KIRŞEHIR 9.169 21.678 136% RUSYA 14.132 54.312 284% ÇANKIRI 3.667 17.263 371% ROMANYA 10.430 50.932 388% SAMSUN 4.963 15.879 220% HOLLANDA 16.271 48.548 198% AYDIN 5.992 10.254 71% FAS 3.014 45.079 1395% HATAY 6.894 10.109 47% İSRAİL 16.969 43.994 159% ADANA 1.983 8.374 322% MACARİSTAN 9.714 43.259 345% TEKIRDAĞ 3.273 8.128 148% MISIR 21.755 41.847 92% BALIKESIR 3.149 7.327 133% İSVEÇ 9.440 28.699 204% ESKIŞEHIR 1.265 4.549 260% BULGARİSTAN 7.687 24.759 222% TRABZON 1.015 4.264 320% ÇEKYA 6.055 21.316 252% MERSIN 1.353 4.081 202% PORTEKİZ 6.728 20.771 209% KAYSERI 1.937 2.561 32%

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