Son Dakika Haberleri: Otomotiv ihracatında gerileme mart ayında da sürdü

Otomotiv ihracatında gerileme mart ayında da sürdü

1 saat önce

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv ihracatında gerileme mart ayında da sürdü, System.String[]
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:06 

Uludağ İhracatçı Birlikleri, Türkiye, İhracat, Ekonomi
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