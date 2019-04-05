Otomotiv ihracatında gerileme mart ayında da sürdü
1 saat önce
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye
'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri
(UİB), mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:06
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