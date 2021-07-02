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Otomotiv ihracatında Kocaeli haziran ayının lideri oldu - Son Dakika

Otomotiv ihracatında Kocaeli haziran ayının lideri oldu

02.07.2021 13:36
Otomotiv ihracatında Kocaeli haziran ayının lideri oldu, System.String[]

Otomotiv endüstrisinde bu yılın haziran en fazla ihracat gerçekleştiren il 588 milyon 224 bin dolarla Kocaeli oldu.

Otomotiv endüstrisinde bu yılın haziran en fazla ihracat gerçekleştiren il 588 milyon 224 bin dolarla Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın haziran ayında 2 milyar 352 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinden biri olan Kocaeli haziranda 582 milyon 224 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren il oldu.

Verilere göre, İstanbul, bu yılın haziran ayında önceki aylardaki çıkışını sürdürerek 551 milyon 492 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Otomotivin önemli kentlerinden Bursa, 492 milyon 136 bin dolarlık ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Sakarya geçen ay 283 milyon 264 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara da 119 milyon 192 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Sakarya ve Ankara hariç tüm önemli şehirlerin ihracatı arttı

Bu yılın haziran ayında Sakarya ve Ankara hariç tüm ana üretim üssü kentlerin otomotiv ihracatında artış kaydedildi.

2020'nin haziran ayına göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 38, İstanbul'un ihracatı yüzde 20 ve Bursa'nın da yüzde 7 artış gösterdi.

Sakarya'nın otomotiv ihracatı ise söz konusu dönemde yüzde 17 ve Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 13 geriledi.

En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya haziran ayında 335 milyon 378 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 275 milyon 228 bin dolarla Birleşik Krallık ve 261 milyon 548 bin dolarla Fransa izledi.

İtalya 244 milyon 994 bin dolarla dördüncü ve ABD 100 milyon 820 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na ise ihracat 59 milyon 403 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 125 arttı

Bu yılın haziran ayında, Haziran 2020'ye göre birçok önemli ülkeye otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Birleşik Krallık'a söz konusu dönemde otomotiv ihracatında yüzde 125'lik artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 15, Fransa'ya yüzde 4 ve İtalya'ya yüzde 82 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 27, Rusya Federasyonu'na yüzde 43 ve Macaristan'a da yüzde 93 düzeyinde kaydedildi.

Bu yılın haziran ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İller (1.000$)
İl2020 Haziran2021 HaziranDeğişim
Kocaeli420.952582.22438%
İstanbul458.372551.49220%
Bursa462.009492.1367%
Sakarya341.434283.264-17%
Ankara137.520119.192-13%
İzmir35.30871.216102%
Manisa36.87861.38866%
Konya33.12753.18961%
Kırşehir14.99121.39043%
Çankırı15.70320.61331%
Samsun8.23815.97594%
Aydın7.33411.83161%
Hatay6.29611.45582%
Adana6.5678.21525%
Balıkesir3.5207.478112%
Tekirdağ4.4817.30963%
Mersin3.6335.12841%
Eskişehir1.9124.530137%
Trabzon1.2874.122220%
Gaziantep1.8163.38186%

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler (1.000$)
Ülke2020 Haziran2021 HaziranDeğişim
ALMANYA291.811335.37815%
BİRLEŞİK KRALLIK122.553275.228125%
FRANSA252.255261.5484%
İTALYA134.250244.99482%
BİRLEŞİK DEVLETLER79.436100.82027%
İSPANYA104.53595.166-9%
SLOVENYA108.34180.580-26%
BELÇİKA92.53577.277-16%
POLONYA57.03475.84733%
RUSYA FEDERASYONU41.44859.40343%
ROMANYA64.07456.231-12%
MISIR52.70352.236-1%
İSRAİL73.32247.876-35%
MACARİSTAN21.80342.17193%
FAS28.57440.30441%
HOLLANDA34.66433.029-5%
UKRAYNA12.42921.44873%
ÇEKYA11.84921.07778%
DANİMARKA15.41820.48333%
İSVEÇ28.21718.963-33%

Almanya, Kocaeli, İhracat, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomotiv ihracatında Kocaeli haziran ayının lideri oldu - Son Dakika


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