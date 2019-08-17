Otomotiv ihracatında rekor yükseliş
10 dakika önce
Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükselişle 2,9 milyar dolar dış satışa imza atan Türk otomotiv sektörü, 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat artışını yakaladı.
Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükselişle 2,9 milyar dolar dış satışa imza atan Türk otomotiv sektörü, 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat artışını yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:12
Mesut Özil'in başı çetelerle dertte! ABD basını duyurdu Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi