Son Dakika Haberleri: Otomotiv ihracatında rekor yükseliş
Son Dakika Ekonomi Haber

Otomotiv ihracatında rekor yükseliş

10 dakika önce

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükselişle 2,9 milyar dolar dış satışa imza atan Türk otomotiv sektörü, 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat artışını yakaladı.

Otomotiv ihracatında rekor yükseliş, System.String[]
Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükselişle 2,9 milyar dolar dış satışa imza atan Türk otomotiv sektörü, 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat artışını yakaladı.
İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil'in başı çetelerle dertte! ABD basını duyurdu
Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:23:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotiv ihracatında rekor yükseliş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]