Otomotiv ihracatını 5 il sırtladı
1 saat önce
Geçen yılı 31,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektöründe İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Ankara milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.
Geçen yılı 31,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektöründe İstanbul
, Bursa
, Kocaeli
, Sakarya
ve Ankara
milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:20
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