Son Dakika Haberleri: Otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

Otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

1 saat önce

Geçen yılı 31,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektöründe İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Ankara milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv ihracatını 5 il sırtladı, System.String[]
Geçen yılı 31,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektöründe İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Ankara milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:20 

Bursa, İstanbul, İhracat, Ekonomi
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