Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı

7 saat önce

"Otomotivin kalbi" olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, ocak-kasım döneminde yüzde 27,32'lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı, System.String[]

"Otomotivin kalbi" olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, ocak-kasım döneminde yüzde 27,32'lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, yılın 11 ayında, yüzde 3,6 azalışa rağmen 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan gibi ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan ve sektöre yön veren Bursa, bu yılın 11 ayında, yüzde 8 gerilemeye rağmen 7 milyar 663 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirerek bu sektörde en çok dış satım yapan il oldu.

Bursa, yüzde 27,32'lik payla toplam otomotiv ihracatının dörtte birinden fazlasını tek başına sırtladı.

Bursa'yı Kocaeli, İstanbul ve Sakarya izledi

Sektörün ihracatında Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'nın ocak-kasım dönemindeki sektör dış satımları toplamı, 24 milyar 172 milyon dolar oldu.

Böylece sektörün yılın 11 ayında 28 milyar 51 milyon dolar olan toplam ihracatının yüzde 86,17'sini bu iller gerçekleştirdi.

Sektörel dış satımda Bursa'nın en yakın takipçisi Kocaeli'nin bu yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı 6 milyar 249 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kocaeli, bu dönemdeki sektör ihracatından yüzde 22,28 pay alarak, ikinci sıradaki yerini korudu.

Yılın 11 ayında otomotiv sektöründe 5 milyar 970 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren İstanbul sektör ihracatından yüzde 21,28 pay alarak üçüncü olurken, Sakarya da 4 milyar 288 milyon dolar ile sektör ihracatından aldığı yüzde 15,28'lik payla dördüncü oldu.


Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla Ankara ve İzmir izledi. Ocak-kasım döneminde Ankara 1 milyar 139 milyon, İzmir de 604 milyon dolar otomotiv ihracatına imza attı.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Karsan Otomotiv, Renault, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı
İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamıyor Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün

Son Dakika Haberleri
17:13 İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamıyor - Son Dakika Ekonomi
17:04 Sahte içki operasyonunda gözaltı sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi
16:29 Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi - Son Dakika Ekonomi
16:26 Başkan Takva: "Yerel yatırımcıları sahiplenin" - Son Dakika Ekonomi
16:26 Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi
13:54 Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:12:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]