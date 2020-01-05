Otomotiv, ihracatta üst üste 14. şampiyonluğa ulaştı

Türkiye ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı 2019 yılında 30,6 milyar dolar oldu.



Türkiye ekonomisinin lider sektörü otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin 2019 yılının tamamında ihracatı 30,6 milyar dolar oldu. Sektör, 2019 yılında bugüne kadarki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşırken, aylık bazda da 2,55 milyar dolar ihracat ortalamasına ulaştı.



Endüstrinin geçen yıl son ayındaki ihracatı ise yüzde 2,9 arttı. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün aralık ayı ihracatı 2,5 milyar dolar olurken, toplam ihracattaki payı da yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.



Geçen yılki ihracat değerlendirildiğinde, küresel ticarette yaşanan yavaşlamaya rağmen, Bursa'nın ihracat performansının dengeli devam etmesi sevinçle karşılandı.



Geçen yıl otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artışlar yaşandı. Diğer ana ürün gruplarında ise düşüş kaydedildi. Almanya 4,4 milyar dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdü. AB Ülkeleri de 23,4 milyar dolar ihracat ve yüzde 77 pay ile Türkiye ihracatı için önemini devam ettirdi



Geçen yılın son ayında ise binek otomobil ihracatı yüzde 13 arttı. Binek otomobillerde aralarında Fransa, İtalya, Almanya, Mısır'ın da olduğu ülkelere yüzde 83'e varan oranlarda artış kaydedildi



Binek otomobil ihracatı yılın son ayında yüzde 13 arttı



Ürün grupları bazında 2019 yılının tamamında Binek otomobiller ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 azalışla 11 milyar 878 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 2, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 8 gerilerken, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise yüzde 13 arttı.



Geçen yılın son ayı olan aralıkta ise Binek Otomobil ihracatı yüzde 13 artarak 1 milyar 125 milyon dolar olurken, endüstri ihracatındaki payı da yüzde 44 olarak gerçekleşti. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 2 artarak 799 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 0,4 azalarak 400 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 15 azalarak 164 milyon dolar olurken, diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 63 azaldı.



Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya aralık ayında yüzde 8 ve önemli pazarlarımızdan Fransa'ya yüzde 7 azalma görülürken, Romanya'ya yüzde 43, Slovenya'ya yüzde 136, Rusya'ya yüzde 8 ihracat artışı görüldü.



Aralıkta Binek Otomobillerde en büyük pazarımız olan Fransa'ya ihracat yüzde 19 artarken, İtalya'ya da yüzde 61, Almanya'ya yüzde 57, İsrail'e yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 34, Mısır'a yüzde 83 artış oldu. Birleşik Krallık'a yüzde 21, Polonya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 35 ihracat düşüşü yaşandı.



Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a aralıkta ihracat yüzde 50 azalırken, İtalya'ya yüzde 37, Slovenya'ya yüzde 78, Belçika'ya yüzde 51 ihracat artışı yaşandı. Yine geçen ay Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 50 ihracat artarken, Almanya'ya yüzde 19, İtalya'ya yüzde 40, Romanya'ya yüzde 67 ihracat düşüşü görüldü.



Almanya yine en büyük pazar oldu



Geçen yılın otomotiv ihracatında Almanya, 4 milyar 373 milyon dolar ile yine en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Geçen yıl Almanya'ya ihracat yüzde 8 İtalya'ya yüzde 11, Birleşik Krallık'a yüzde 16,5 Belçika'ya yüzde 20 gerilerken, Slovenya'ya yüzde 12, Hollanda'ya yüzde 28 artı.



Geçen yılın son ayında da Almanya, aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke konumunu da sürdürdü. Almanya'ya ihracat yüzde 0,4 azalarak 337 milyon dolar oldu. Aralıkta Fransa, yüzde 7 oranında artış ve 294 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar oldu. İtalya'ya ihracat da yüzde 36 artarak 253 milyon dolar oldu. Geçen ay Birleşik Krallık'a yüzde 28, ABD'ye yüzde 30 ihracat düşüşü görülürken, Belçika'ya yüzde 13,5 Slovenya'ya yüzde 66, İsrail'e yüzde 21, Mısır'a yüzde 59 artış oldu.



Birleşik Krallık'a yönelik ihracat düşüşünde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 50, binek otomobiller ihracatının yüzde 21, ABD'ye olan düşüşte ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 100, binek otomobiller ihracatının yüzde 35 düşmesi etkili oldu. Yine İtalya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 61, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 37 artması etki yaptı.



AB'ye ihracat geçen ay yüzde 3,5 arttı



Ülke grubu bazında AB Ülkeleri, geçen yılın tamamında yüzde 76,6 pay ve 23 milyar 434 milyon dolar ihracat ile otomotiv ihracatında yine en büyük pazar oldu.



Aralık ayında ise AB Ülkeleri yüzde 74,3 pay ve 1 milyar 890 milyon dolar ile yine ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat yüzde 3,5 arttı. Aralıkta Afrika Ülkelerine yüzde 12, Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 50, Ortadoğu Ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Grubuna yüzde 18 ihracat artışı yaşandı. - BURSA