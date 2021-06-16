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Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı - Son Dakika

Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı

16.06.2021 16:37

Türkiye'nin öncü otomotiv şirketlerinden Tofaş, aşılama konusunda da öncü davrandı. Çalışanlarının sağlığını korumak için iş yerinde aşı olma imkanı sağladı. TOFAŞ, SGK'lı tüm çalışanların aşı takvimine alınmasıyla, yaklaşık 7 bin çalışanını iş yerinde aşılatmaya başladı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, bugünden itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmamış olan tüm personelin birinci ve ikinci doz aşıları, Bursa'daki fabrikasında görevli sağlık personelleri tarafından gerçekleştirecek.

Tofaş çalışanlarına özel aşılama işlemi, e-Nabız uygulaması üzerinden randevu almaya gerek kalmadan Tofaş Akademi Binasında kurulacak olan altı adet sağlık odasında yapılacak. Kurulan sağlık merkezinde, ambulans ve acil durum dahil tüm tedbirler alınacak. Çalışanlar daha önce E-Nabız randevusu almışlarsa, iptalini gerçekleştirmeleri halinde, Tofaş'ta aşı olabilecek.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü resmi kayıtlarıyla yürütülecek aşılamanın 6 gün içerisinde bitirilmesi öngörülüyor.

Otomotiv devi Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı

"ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında hem çalışanlarımızın sağlığını koruyan hem de topluma fayda sağlayan birçok öncü ve yenilikçi çalışmayı hayata geçirdik. Fabrikamızda ve İstanbul'da bulunan Genel Müdürlüğümüzde çalışma düzenimizi sağlık önlemlerinin gerektirdiği normlara uygun hale getirdik. Sosyal mesafe kuralını üretim dahil olmak üzere faaliyetlerimizin her alanında uygularken, hijyen kurallarını maksimum seviyede uyguladık, eş zamanlı olarak uzaktan çalışma yönetimini devreye aldık.

Bugün ise tüm Tofaş çalışanlarının iş yerinde aşı olmaları için gereken şartları sağlamış bulunuyoruz. Devreye aldığımız bu sistemle çalışanlarımız için aşılanma sürecini kolaylaştırıyor, benzer kurumsal uygulamalar için de örnek olmayı umuyoruz. . Bu süreçte bizlere destek olan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Otomotiv devi Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı

"BİYOLOJİK NUMUNE ALMA KABİNİ, ENTÜBASYON KABİNİ VE SİPERLİKLİ MASKE ÜRETTİK"

Salgın sürecinde yürütülen geçmiş çalışmalara da değinen Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:

"Sürecin başında, kendi çalışanlarımızın sağlığı olduğu kadar mücadelenin ön safhalarında bulunan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlamaya ve onları korumaya odaklandık. Çalışanlarımızın proaktif yaklaşımıyla Tofaş Ar-Ge'de ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimizi kullanarak biyolojik numune alma kabini, entübasyon kabini ve siperlikli maske üretimine geçtik.

Bu ekipmanların tasarımlarını farklı şirketlerce de hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmesine destek olmak amacıyla web sitemizde yayınladık ve kuruluşların üretime geçmesine destek olduk. Tüm çalışanlarımızın durumunu ve pandemi seyrini anlık olarak takip ederek gerekli önlem ve aksiyonları almaya devam edeceğiz. Sürecin ülkemizde ve dünyada hızla sona ermesini umuyor, hepimiz için sağlıklı günler diliyorum."

Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı

İl Sağlık Müdürlüğü, e nabız, Bursa, Tofaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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