"Otomotiv pazarı 700 bin adedi geçer" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Otomotiv pazarı 700 bin adedi geçer' - Son Dakika Ekonomi

"Otomotiv pazarı 700 bin adedi geçer"

7 saat önce

2018 ve 2019 yıllarında daralan otomotiv pazarı, gelen iki aylık veriler ışığında 2020 yılına umutla bakıyor.

2018 ve 2019 yıllarında daralan otomotiv pazarı, gelen iki aylık veriler ışığında 2020 yılına umutla bakıyor. Pazarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, "Ocak ve Şubat ayları son 10 yıllık ortalamaların sadece yüzde 1,5 altında seyrediyor. Son 10 yılın ortalaması yıllık 803 bin adet olarak görülüyor. Bu rakamlar bize 2020 yılında pazarın 700 bin adedi geçeceğini gösteriyor." dedi.


Son iki yılı yüzde 50'ye varan daralmalarla kapatan otomotiv sektörü, 2020 yılının Ocak ve Şubat ayları verileri doğrultusunda yıla moralli başladı. Pazarın ilk iki aylık rakamları ışığında değerlendirmelerde bulunan Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, "Geçtiğimiz dönemlerde yıllık 1 milyon adetlere yaklaşan otomotiv pazarı, döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler ve ekonomideki gelişmeler sebebiyle, 2018 yılında 620 bin adete 2019 yılında ise 480 bin adet seviyesine kadar düşmüştü. Fakat, 2019 yılının son çeyreğinde faizlerin düşmesiyle artan talep satışlara olumlu yansıdı. Ocak ve Şubat aylarındaki satışlar 2020 yılında binek ve hafif ticari araç pazarının 700 bin adedi geçeceğini gösterdi." diye konuştu.


"Pazarı doğru öngören markalar kazanacak"


Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşen satışların son 10 yıllık ortalamaların yalnızca yüzde 1,5 altında kaldığını belirten Sakarya, "Yılın bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Yıl toplamına baktığımız zaman, son 10 yılın ortalaması 803 bin adet olarak görülüyor. Bu rakamlar bize 2020 yılında pazarın 700 bin adedi geçeceğini gösteriyor. Öte yandan, faiz oranları, büyüme beklentileri ve tüketici talebi bu adedi destekler seviyede. Koronavirüs kaynaklı olarak tedarik zincirinde yılın ikinci çeyreğinde sıkıntı olabilir ancak biriken talep yılın ikinci yarısında satışa dönecektir. Sektörde genel öngörüler 600 bin adetlik otomotiv pazarı olacağı yönünde. Sektör yöneticilerine tavsiyemiz sipariş planlamalarını 700 bin adetlik pazara göre yapmaları. Bu yıl da tıpkı 2019'daki gibi pazar öngörülerini doğru yapan, pazar dinamiklerine hızlı reaksiyon gösteren markalar kazanacak." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
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