Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü - Son Dakika

Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 68,4 büyüyerek 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü, System.String[]

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 68,4 büyüyerek 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2020'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 239 bin 317 satış yapılmıştı.

Bu yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 64,2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları ise yüzde 86,1 yükselerek 85 bin 608 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ağustos ayında ise 61 bin 533 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın ağustos ayında 26 bin 246 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 134,4 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 106 artarak 44 bin 372'ye, hafif ticari araçta yüzde 265 yükselerek 17 bin 161'e çıktı.

Son 10 yıllık ağustos ayı ortalama satış rakamlarına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 4,1'lik, otomobil pazarının yüzde 1,3'lük ve hafif ticari araç pazarının yüzde 12,5'lik büyüme kaydettiği görüldü.

Segmentlere göre dağılım

Otomobil pazarının yüzde 86,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Pazardan, C segmenti otomobiller 199 bin 91'le yüzde 62,7 ve B segmenti otomobiller 73 bin 162'yle yüzde 23,1 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 43,8 pay ve 139 bin 129 adetle yine sedan otomobiller olduğu görüldü.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,4 pay ve 93 bin 211 satışla SUV, yüzde 23,6 pay ve 74 bin 915 satışla H/B otomobiller takip etti.

223 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti

Otomobil pazarından benzinli otomobiller 163 bin 554'le yüzde 51,5 pay, dizel otomobiller 130 bin 756'yla yüzde 41,2 pay, otogazlı otomobiller 13 bin 613'le yüzde 4,3 pay aldı.

Pazarda ayrıca 223 adet elektrikli ve 9 bin 248 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Motor hacmine göre bakıldığında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 66 artarak pazardan yüzde 94,8 pay aldı. Bu dönemde 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 23,9 artarak pazardan yüzde 2 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 1,6 azalarak pazardaki payı yüzde 0,2'ye geriledi.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 132 bin 980 adetle yüzde 41,9 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 94 bin 389 adetle yüzde 29,7 pay aldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76 pay ve 65 bin 28 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 pay ve 9 bin 486 adetle 2. sırada yer aldı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde markalar bazında otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 67 0 67
ASTON MARTIN 13 0 13
AUDI 12.027 0 12.027
BENTLEY 9 0 9
BMW 7.216 0 7.216
CITROEN 11.584 2.395 13.979
DACIA 14.990 2.000 16.990
DS 370 0 370
FERRARI 15 0 15
FIAT 45.766 24.210 69.976
FORD 12.958 31.704 44.662
HONDA 11.709 0 11.709
HYUNDAI 14.781 443 15.224
INFINITI 0 0 0
ISUZU 0 360 360
IVECO 0 868 868
JAGUAR 121 0 121
JEEP 2.520 0 2.520
KARSAN 0 321 321
KIA 6.883 838 7.721
LAMBORGHINI 13 0 13
LAND ROVER 1.111 0 1.111
LEXUS 93 0 93
MASERATI 22 0 22
MAZDA 97 0 97
MERCEDES-BENZ 8.560 3.128 11.688
MINI 693 0 693
MITSUBISHI 845 3.412 4.257
NISSAN 5.254 345 5.599
OPEL 16.811 1.400 18.211
PEUGEOT 19.514 3.040 22.554
PORSCHE 174 0 174
RENAULT 51.748 1.525 53.273
SEAT 7.465 0 7.465
SKODA 12.087 0 12.087
SMART 47 0 47
SSANGYONG 274 220 494
SUBARU 491 0 491
SUZUKI 1.619 0 1.619
TOYOTA 17.523 499 18.022
VOLKSWAGEN 27.933 8.900 36.833
VOLVO 3.991 0 3.991
TOPLAM 317.394 85.608 403.002

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü - Son Dakika Ekonomi

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