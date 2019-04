Otomotiv Pazarı İlk Çeyrekte Yüzde 44,2 Daraldı

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 56 0 56 ASTON MARTIN 5 0 5 AUDI 1.731 0 1.731 BENTLEY 2 0 2 BMW 1.686 0 1.686 CITROEN 600 495 1.095 DACIA 2.995 531 3.526 DS 19 0 19 FERRARI 4 0 4 FIAT 10.638 3.293 13.931 FORD 2.464 7.657 10.121 HONDA 3.410 0 3.410 HYUNDAI 4.441 310 4.751 INFINITI 0 0 0 ISUZU 0 173 173 IVECO 0 217 217 JAGUAR 40 0 40 JEEP 487 0 487 KARSAN 0 165 165 KIA 1.015 258 1.273 LAMBORGHINI 1 0 1 LAND ROVER 170 0 170 LEXUS 10 0 10 MASERATI 8 0 8 MAZDA 73 0 73 MERCEDES-BENZ 1.910 1.191 3.101 MINI 243 0 243 MITSUBISHI 139 245 384 NISSAN 2.999 280 3.279 OPEL 2.797 43 2.840 PEUGEOT 3.578 1.300 4.878 PORSCHE 71 0 71 RENAULT 12.066 1.263 13.329 SEAT 943 0 943 SKODA 2.246 0 2.246 SMART 14 0 14 SSANGYONG 39 15 54 SUBARU 196 0 196 SUZUKI 408 0 408 TOYOTA 3.562 247 3.809 VOLKSWAGEN 6.956 1.974 8.930 VOLVO 790 0 790 TOPLAM 68.812 19.657 88.469

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 44,2 daralarak 88 bin 469'a geriledi.Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 azalarak 88 bin 469 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın ilk çeyreğinde 158 bin 430 adet satış yapılmıştı.Otomobil satışları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 azalarak 68 bin 812 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 122 bin 310 adet seviyesindeydi.Hafif ticari araç pazarı ocak-mart döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 45,6 daralarak 19 bin 657'e gerilerken, geçen yılın aynı döneminde pazar 36 bin 120 olmuştu.Otomotiv pazarı martta yüzde 35,5 daraldıOtomobil ve hafif ticari araç satışları, mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,5 azalarak 49 bin 221 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın mart ayında 76 bin 345 adet satış yapılmıştı.Otomobil satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azalarak 38 bin 628 oldu. Geçen yıl aynı ayında otomobil satışları 59 bin 798 adet seviyesindeydi.Hafif ticari araç pazarı ocakta 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 36 daralarak 10 bin 593'e gerilerken, geçen yılın aynı ayında pazar 16 bin 547 olmuştu.Dizel otomobil satışları azaldıMart sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,9 azalış görüldü. İlk çeyrekte 43 adet elektrikli ve bin 833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.İlk çeyrekte otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 35,4 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24 bin 386 adetle sahip oldu.Mart sonu itibarıyla dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,4'e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 63,6'ya geriledi.En yüksek satış C segmentinde görüldüMart sonu itibarıyla otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9'unu vergi oranları düşük olanA, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, enyüksek satış adetine yüzde 61,4 pay alan C (42 bin 243 adet) segmenti ulaştı.Kasa tiplerine göredeğerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 35 bin 554 adetle yine sedan otomobiller oldu.Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, enyüksek satış adedine yüzde 72,1 pay ve 14 bin 176 adetle Van ulaşırken, ardından yüzde 12,12 pay ve 2 bin 382 adetle kamyonet, yüzde 8,44 pay ve bin 659 adetle minibüs, yüzde 7,33 pay ve bin 440 adetle pick-up sıralandı.Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti: