Son Dakika Haberleri: Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı

Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı

43 dakika önce

ODD verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında yüzde 58.7 azaldı, hafif ticari araç satışları da yüzde 59.9 gerileme gösterdi.

Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı, System.String[]
ODD verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında yüzde 58.7 azaldı, hafif ticari araç satışları da yüzde 59.9 gerileme gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:00 

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango'dan Kafaları Karıştıran Çekiliş! 6,9 Milyarda Bir İhtimal Gerçek Oldu Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı

Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:43:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]