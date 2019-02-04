Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı
43 dakika önce
ODD verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında yüzde 58.7 azaldı, hafif ticari araç satışları da yüzde 59.9 gerileme gösterdi.
ODD verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında yüzde 58.7 azaldı, hafif ticari araç satışları da yüzde 59.9 gerileme gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:00
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