Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı

ODD verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında yüzde 58.7 azaldı, hafif ticari araç satışları da yüzde 59.9 gerileme gösterdi.

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Milli Piyango'dan Kafaları Karıştıran Çekiliş! 6,9 Milyarda Bir İhtimal Gerçek Oldu

Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu