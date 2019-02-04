Son Dakika Haberleri: Otomotiv Pazarı Ocakta Yüzde 59 Daraldı

Otomotiv Pazarı Ocakta Yüzde 59 Daraldı

50 dakika önce

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,02 daralarak 14 bin 373 oldu.

Otomotiv Pazarı Ocakta Yüzde 59 Daraldı, System.String[]
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,02 daralarak 14 bin 373 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 59,02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam pazarda geçen yılın ocak ayında 35 bin 76 adet satış yapılmıştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 55,09 azalış gösterdi.

Ocak ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,74 azalarak 10 bin 979 adet oldu. Geçen sene 26 bin 611 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 51,65 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında da 2018 yılının ocak ayına göre satışlar yüzde 59,91 azaldı ve bin 394 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 59,84 azalırken, geçen yıl satışlar 8 bin 465 seviyesinde kayıtlara geçti.

Dizel otomobil satışları azaldı


2019 ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,10'la 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 3 bin 963 adet ile sahip oldu.


Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 58,93 azalırken, otomobil satış adetleri, Ocak 2018 ile kıyaslandığında, dizel payı 6 bin 211 adetle yüzde 56,57'ye geriledi.


En yüksek satış C segmentinde görüldü


Ocakta otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 6 bin 220 ile yüzde 56,7 pay alan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,7 pay ve 5 bin 349 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

Yılın ilk ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,86 pay ve 2 bin 337 ile van ulaşırken, ardından yüzde 14,97 pay ve 508 adet satışla kamyonet, yüzde 9,46 pay 321 adet satışla pick-up ve yüzde 6,72 pay ve 228 adetle de minibüs sıralandı.

Bu yılın ocak ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 8 0 8
ASTON MARTIN 2 0 2
AUDI 495 0 495
BENTLEY 2 0 2
BMW 352 0 352
CITROEN 80 126 206
DACIA 429 53 482
DS 3 0 3
FERRARI 0 0 0
FIAT 1.390 617 2.007
FORD 285 1.390 1.675
HONDA 833 0 833
HYUNDAI 1.018 83 1.101
INFINITI 0 0 0
ISUZU 0 16 16
IVECO 0 48 48
JAGUAR 2 0 2
JEEP 100 0 100
KARSAN 0 32 32
KIA 150 14 164
LAMBORGHINI 1 0 1
LAND ROVER 36 0 36
LEXUS 4 0 4
MASERATI 2 0 2
MAZDA 29 0 29
MERCEDES-BENZ 204 159 363
MINI 17 0 17
MITSUBISHI 38 47 85
NISSAN 538 82 620
OPEL 348 0 348
PEUGEOT 524 197 721
PORSCHE 9 0 9
RENAULT 1.865 180 2.045
SEAT 139 0 139
SKODA 247 0 247
SMART 5 0 5
SSANGYONG 10 0 10
SUBARU 52 0 52
SUZUKI 65 0 65
TOYOTA 256 55 311
VOLKSWAGEN 1.210 295 1.505
VOLVO 231 0 231
TOPLAM: 10.979 3.394 14.373

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:03 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu

Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:53:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotiv Pazarı Ocakta Yüzde 59 Daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]