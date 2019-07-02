Son Dakika Haberleri: Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı
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Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı

14 dakika önce

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 daralarak 195 bin 144 seviyesine geriledi.

Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı, System.String[]
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 daralarak 195 bin 144 seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:13 
Türkiye, Ekonomi
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