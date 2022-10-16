Otomotiv Sanayii Derneği, 2022 yılı ocak-eylül verilerini açıkladı

Bu yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretiminde toplam üretim ise 996 bin 926 adede ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 33 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 yükseldi. Sözkonusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 85, otobüs-midibüs grubunda yüzde 36 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde tespit edildi.

-Otomotiv ihracatı 2021'e göre yüzde 5 arttı

Ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 687 bin 966 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 8 arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 13 bin 331 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre de ocak-eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 22,6 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 18 artarak 21,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 8 arttı.