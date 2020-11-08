Otomotiv satış sonrası sektöründe kapasite kullanımı yüzde 85'e çıktı - Son Dakika

Otomotiv satış sonrası sektöründe kapasite kullanımı yüzde 85'e çıktı

08.11.2020 13:49
Otomotiv satış sonrası sektöründe kapasite kullanımı yüzde 85'e çıktı, System.String[]

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) yaptığı Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi'ne göre, otomotiv satış sonrası sektöründeki üretici üyelerin kapasite kullanım oranı yüzde 84,4'e yükseldi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) yaptığı Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi'ne göre, otomotiv satış sonrası sektöründeki üretici üyelerin kapasite kullanım oranı yüzde 84,4'e yükseldi.

OSS, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte sektördeki güncel verileri paylaşmak üzere hazırladığı anket çalışmasının eylül ayına ait sonuçlarını açıkladı.

Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı sınıfından 198 üyesi bulunan derneğin yaptığı Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi'ne göre, sektördeki satış, üretim ve ihracat kalemlerinde artış gözlemlendi.

Ankete katılan üyelerin iç pazardaki satışları geçen aya kıyasla yüzde 11,6 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artış kaydedildi. Yine geçen yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 14,6, üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 27,4 oldu.

Otomotiv satış sonrası sektörü eylül ayında üretim ve ihracata önemli katkılarda bulunmayı sürdürdü. İç pazardaki talebin de artmasıyla ankete katılan üretici üyelerin temmuzda yüzde 75,6, ağustosta yüzde 79,6 olan kapasite kullanım oranları, eylülde yüzde 84,4'e kadar yükseldi.

Bu dönemde, katılımcı üreticiler, ağustos ayına göre üretimlerini yüzde 19,2 artırırken, geçen yılın eylül ayına göre üretimde yüzde 17,5'lik artış yaşandı.

Avrupa pazarlarında normale dönüş sürecinin başlamasıyla eylül ayında ihracatta da yukarı yönlü ivmelenmeyi sürdüren otomotiv satış sonrası sektörü, ihracatını ağustos ayına göre yüzde 7,5 artırdı. Ankete katılan üreticilerin ihracatı, geçen yılın eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 8,8 arttı.

"Yukarı yönlü trend sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, her ay düzenledikleri anketlerin, sektörün gidişatı konusunda kendilerine ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

Özalp, "İçerisinde bulunduğumuz olağan dışı sürece rağmen sektörümüz, geçen her ay bir önceki ayın üzerine koyarak ilerlemeyi sürdürüyor. Bu da bizlerin diğer sektörlerden pozitif yönde ayrıştığını ispat eder nitelikte olduğunu gösteriyor. Sektör olarak eylülde hem bir önceki aya hem de geçen yılın eylül ayına göre beklentilerin üzerinde bir gelişme gösterdik. Bu doğrultuda, ekim ayındaki beklentinin ve 2020 genelinde trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu olumlu havanın sebeplerini ise pandemi sebebiyle mobilitenin bireysel araçlarla sağlanması, ikinci el piyasasındaki hareketlilik, garanti süresi tamamlanan araçların uygun ve rekabetçi hizmet anlayışı sebebiyle satış sonrası kanalına olan ilgisinin artması şeklinde sıralayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Otomotiv satış sonrası sektöründe bulunan firmaların neredeyse yarıya yakınının yeni yatırımlara sıcak baktığını aktaran Özalp, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, diğer tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv satış sonrası sektörünün temsilcilerini de yakından ilgilendiriyor. Bir yandan yaşanan tüm bu gelişmelere göre planlarımızı geliştirirken, diğer yandan Türkiye ekonomisi için üretmeyi ve iç pazarı canlandırmayı sürdürüyoruz. Sektörümüzdeki bu olumlu hava, üyelerimizin yarıya yakınının yeni yatırımlara sıcak bakmasına olanak sağlamakta. Son 3 ay içerisinde üretici üyelerimizin kapasite kullanımları yüzde 75'lerden yüzde 85'lere kadar ulaşmış durumda. Ancak, gümrük ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırıyor. Bu da yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişesini artırıyor. Önümüzdeki dönemde mevcut sorunların giderilmesi ve ekonomide sağlanacak istikrarın, üyelerimizin yeni yatırımlara kaynak ayırmasının önünü daha da açacağına inanıyorum."

Üyeler, yeni yatırım yapmayı planlıyor

OSS'nin Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi'nde katılımcıların ekim ayı beklentilerine yer verildi.

Katılımcı üyeler, ekimde yurt içi satışlarında eylüle göre ortalama yüzde 2,9 artış beklediğini ifade etti. Ekimin geçen yılın aynı ayına göre iç pazardaki satışlarda yüzde 13,7 büyüyeceği de yine katılımcıların beklentileri arasında yer aldı.

Gelecek 3 ayda ise sektörün benzer seyir sürdüreceğini öngören dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 68,2'ye, üreticilerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 63'e yükseldi.

Sektörde yaşanan ivmelenme ve satış sonrası pazarındaki yükseliş trendiyle birlikte sektör oyuncuları yatırım planlarına daha sıcak bakmaya başladı. Anket sonuçlarına göre, eylül ayında ankete katılan üyelerin "Yeni yatırım yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna yanıtı yüzde 46,9 oranında "evet" oldu.

Üretim yapan üyelerde istihdam arttı

Otomotiv satış sonrası sektörü eylülde istihdamını korurken, özellikle üretici üyelerdeki istihdam artışı ankette dikkatleri çeken bir diğer unsur olarak belirlendi.

Eylül ayında üretici üyelerin hiçbiri istihdamda azalma olmadığını vurgularken, "değişiklik yok" diyenlerin oranı yüzde 40,7, "arttı" diyenlerin oranı ise yüzde 59,3 olarak kayıtlara geçti.

Dağıtıcı üyelerde de katılımcıların sadece yüzde 2,3'ü istihdamın azaldığını ifade ederken, "değişiklik yok" diyenlerin oranı yüzde 72,7, "arttı" diyenlerin oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Otomotiv satış sonrası sektörünün eylül ayı içerisinde bir önceki ayda olduğu gibi gözlemlediği problemlerin başında döviz kurlarındaki hareketlilik gelirken, gümrüklerde yaşanan sorunlar, tedarik problemleri ve pandeminin çalışanlar üzerindeki etkileri de başlıca sorunlar arasında yer almaya devam etti.

Türkiye, Yatırım, Özalp, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv satış sonrası sektöründe kapasite kullanımı yüzde 85'e çıktı - Son Dakika Ekonomi


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