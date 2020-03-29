Otomotiv satış sonrası sektöründe koronavirüs endişesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomotiv satış sonrası sektöründe koronavirüs endişesi - Son Dakika

Otomotiv satış sonrası sektöründe koronavirüs endişesi

14 dakika önce

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, "Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50'lik düşüşler gözlemliyoruz.

Otomotiv satış sonrası sektöründe koronavirüs endişesi, System.String[]

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, "Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50'lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam, tamirhane kısmında ise yüzde 55'leri buluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomotiv satış sonrası sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan OSS'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiye ve otomotiv sektörüne yönelik olumsuz etkileri devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Yönetim Kurulu Başkanı Özalp, salgının otomotiv satış sonrası sektörüne yönelik yansımalarına değinerek, araç üretiminin Avrupa ve Türkiye'de de yavaşlamasıyla derin bir arz sıkıntısına doğru gidildiğini belirtti.

Yerli otomotiv üreticilerinin üretim kapasitelerinin yüzde 15 seviyelerine düştüğünü, bu seviyenin üreticiler ve satış sonrası sektörü için sürdürülebilir olmadığını aktaran Özalp, "Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50'lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam, tamirhane kısmında ise yüzde 55'leri buluyor." ifadelerini kullandı.

İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını beklediklerini kaydeden Özalp, "Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesi azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelemesine sebep oldu. Bu da yedek parça talebini azalttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak"

OSS üyesi uluslararası üretici firmalardan edindikleri bilgilerin de "üretimlerini kısıtladıkları" yönünde olduğunu belirten Özalp, lojistik konusunda da ülke sınır geçişlerindeki kısıtlamalardan kaynaklı sorunlar yaşandığını kaydetti.

Özalp, "Dolayısıyla sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak. Gelir elde etmeden belirsiz bir süre sabit maliyetleri karşılayabilecek yapıda firmalar azınlıkta. Sektörümüz, bu tarz ekonomik daralmaları uzun bir süre hissediyor. Sorunların orta vadede artmasından endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Üyelerinin hijyen konusunda maksimum önlem aldığını da aktaran Özalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üyelerimizin bazıları ofislerini kapattı bazıları da ofiste az kişi bulundurarak riski azaltma yoluna gitti. Çalışan sağlığını riske atmamak adına önlemler alıyor; tedarik zincirinin bozulmaması adına da çaba sarf ediyoruz. Evden verimli çalışma konusunda üyelerimiz için bildirimler, eğitimler hazırlıyoruz. Ayrıca, organizatörü ve destekçisi olduğumuz etkinliklerin bazılarını erteledik bazılarını da iptal ettik."

"Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmalar destek kapsamına alınmalı"

Ziya Özalp, bu dönemin en az zayiatla atlatılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerini ve beklentilerini ilettiklerini bildirdi.

Özellikle muhtasar ve KDV'nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp, şunları kaydetti:

"Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaların bu imkandan yararlanması, bu araçlardaki yedek parçaları satan firmaların kapsam dışında tutulması sektörümüze ciddi darbe vuruyor. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı."

OSS'nin öneri ve talepleri

Açıklamaya göre, OSS'nin öncelikli olarak ilettiği öneri ve devlet desteği talepleri, "15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi", "çalışanlara ücretsiz izin uygulanması halinde işsizlik fonundan devlet desteği sağlanması", "KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi", "işletmelerin nakit akışının devam edebilmesi adına, ücret ve enerji ödemelerinde kullanılmak üzere sıfır faiz ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanması", "KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması, belirli bir çalışan sayısının üzerindeki işletmelere, iş yeri hekimine zimmetlenmek üzere test kiti temin edilmesi", "muhtasar, gelir vergisi, SGK, işveren primi ve enerji (elektrik ve doğal gaz) ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi", "2020 için işletmelere KDV istisnası uygulanması", "ithalat ve gümrük rejimindeki bürokratik adımların kolaylaştırılması", "TSE ve bazı ülkelerden ithalat sırasında alınan ek vergilerin bu yıl için yeniden düzenlenmesi" ve "uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak sosyal güvenlik kurallarının oluşturulması" şeklinde sıralandı.

Türkiye, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Maçlar ertelenmeseydi sahaya çıkmayacaktık"
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu         
09:03
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı         
09:01
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti         
08:50
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında         
08:35
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak         
08:11
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı         
07:55
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok         
07:36
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı         
00:07
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
20:42
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 09:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomotiv satış sonrası sektöründe koronavirüs endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]