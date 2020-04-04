Otomotiv satış sonrası sektörüne koronavirüs etki araştırması

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) üyelerine yaptığı ankete göre, sektörün yüzde 48,8'i evden çalışma düzenine geçerken, yüzde 56'sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürüyor.

OSS'den yapılan açıklamaya göre, dernek, koronavirüs salgınının otomotiv satış sonrası sektörüne olan etkileriyle ilgili anket gerçekleştirdi.

Buna göre, ankete katılan OSS üyelerinin yüzde 48,8'i evden çalışma düzenine geçtiğini belirtirken, yüzde 56'sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi. Çalışmaya ara verdiğini ifade eden satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise yüzde 9,6 oldu.

Bu süreçte, otomotiv satış sonrası sektörü için gözlenen en büyük problemlerin ciro kaybı, motivasyon düşüklüğü ve nakit akışı sıkıntıları olması dikkati çekti.

OSS anketine göre, satış sonrası sektörünün yüzde 92'si yaşadığı en büyük sorunun iş ve ciro kaybı olduğunu ifade etti.

Çalışanların motivasyon kaybının en büyük problemler arasında yer aldığını belirten sektör üyelerinin oranı yüzde 68, nakit akışında yaşanan sıkıntıların en büyük problem olarak görüldüğünü belirten üyelerin oranı ise yüzde 62,4 oldu.

Gümrüklerdeki sıkıntılar ile tedarik problemleri ise ağırlıklı olarak yaşanan diğer sıkıntılar arasında yer aldı.

Nisanda yüzde 54 daralma bekleniyor

Otomotiv pazarında, martın ikinci yarısından itibaren hissedilen düşüş, satış sonrası pazarında da gözlemlendi. Ankete göre, satış sonrası pazarı mart ayında ortalama yüzde 30 kayıp yaşadı.

Ankette nisan ayı ve mayıs ayı öngörülerini de paylaşan satış sonrası sektörü, asıl daralmanın nisan ayında gerçekleşeceği noktasında birleşti. Buna göre, sektör üyeleri, nisan ayında yüzde 54 pazar daralması öngörüyor. Üyeler, mayıs ayında yaşanacak daralmayı ise yüzde 47 olarak tahmin ediyor.

Ayrıca, koronavirüs etkisiyle yaşanan daralmanın haziran ayı sonuna kadar süreceğini belirten sektör temsilcilerinin oranı yüzde 28,6 olurken, haziran ayının sonrasını işaret eden sektör temsilcilerinin oranı yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

Sektörün yüzde 75'i önlemini aldı

OSS anketine göre, satış sonrası sektörü temsilcileri, koronavirüs salgının nakit akışında yaşatacağı sıkıntılar için önlemler almaya başladı. Buna göre, satış sonrası sektörünün ortalama yüzde 75'i nakit akışı sıkıntısına karşılık ek önlemler aldığını ifade etti. Yüzde 25'i ise henüz nakit akışı için bir önlem almadığını bildirdi.

Diğer yandan, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında açıklanan İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran otomotiv satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise ortalama yüzde 55 oldu. Üyelerin yüzde 45'i ise bu ödeneğe henüz başvurmadığını belirtti.

Ertelemede kapsam dışı kalan sektör acil düzenleme bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, sektörü rahatlatacak yeni teşvik paketlerinin açıklanması gerektiği yönünde üyelerimizden yoğun geri bildirimler alıyoruz. Sürecin haziran ayı sonuna kadar uzama ihtimalinin güçlü olması nakit akışı ve lojistikte ciddi problemler yaşayacağımıza işaret ediyor. Özellikle, Muhtasar ve Katma Değer Vergisi'nin 6 ay ertelenmesine yönelik kararın yedek parça satışı gerçekleştiren firmaları kapsamaması, sektörümüzü çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Diğer yandan, KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi ve KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması ise üyelerimizden gelen öncelikli beklentiler arasında özellikle yer alıyor."