Otomotiv satış sonrası sektörüne koronavirüs etki araştırması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otomotiv satış sonrası sektörüne koronavirüs etki araştırması - Son Dakika Ekonomi

Otomotiv satış sonrası sektörüne koronavirüs etki araştırması

6 saat önce

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) üyelerine yaptığı ankete göre, sektörün yüzde 48,8'i evden çalışma düzenine geçerken, yüzde 56'sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürüyor.

Otomotiv satış sonrası sektörüne koronavirüs etki araştırması, System.String[]

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) üyelerine yaptığı ankete göre, sektörün yüzde 48,8'i evden çalışma düzenine geçerken, yüzde 56'sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürüyor.

OSS'den yapılan açıklamaya göre, dernek, koronavirüs salgınının otomotiv satış sonrası sektörüne olan etkileriyle ilgili anket gerçekleştirdi.

Buna göre, ankete katılan OSS üyelerinin yüzde 48,8'i evden çalışma düzenine geçtiğini belirtirken, yüzde 56'sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi. Çalışmaya ara verdiğini ifade eden satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise yüzde 9,6 oldu.

Bu süreçte, otomotiv satış sonrası sektörü için gözlenen en büyük problemlerin ciro kaybı, motivasyon düşüklüğü ve nakit akışı sıkıntıları olması dikkati çekti.

OSS anketine göre, satış sonrası sektörünün yüzde 92'si yaşadığı en büyük sorunun iş ve ciro kaybı olduğunu ifade etti.

Çalışanların motivasyon kaybının en büyük problemler arasında yer aldığını belirten sektör üyelerinin oranı yüzde 68, nakit akışında yaşanan sıkıntıların en büyük problem olarak görüldüğünü belirten üyelerin oranı ise yüzde 62,4 oldu.

Gümrüklerdeki sıkıntılar ile tedarik problemleri ise ağırlıklı olarak yaşanan diğer sıkıntılar arasında yer aldı.

Nisanda yüzde 54 daralma bekleniyor

Otomotiv pazarında, martın ikinci yarısından itibaren hissedilen düşüş, satış sonrası pazarında da gözlemlendi. Ankete göre, satış sonrası pazarı mart ayında ortalama yüzde 30 kayıp yaşadı.

Ankette nisan ayı ve mayıs ayı öngörülerini de paylaşan satış sonrası sektörü, asıl daralmanın nisan ayında gerçekleşeceği noktasında birleşti. Buna göre, sektör üyeleri, nisan ayında yüzde 54 pazar daralması öngörüyor. Üyeler, mayıs ayında yaşanacak daralmayı ise yüzde 47 olarak tahmin ediyor.

Ayrıca, koronavirüs etkisiyle yaşanan daralmanın haziran ayı sonuna kadar süreceğini belirten sektör temsilcilerinin oranı yüzde 28,6 olurken, haziran ayının sonrasını işaret eden sektör temsilcilerinin oranı yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

Sektörün yüzde 75'i önlemini aldı

OSS anketine göre, satış sonrası sektörü temsilcileri, koronavirüs salgının nakit akışında yaşatacağı sıkıntılar için önlemler almaya başladı. Buna göre, satış sonrası sektörünün ortalama yüzde 75'i nakit akışı sıkıntısına karşılık ek önlemler aldığını ifade etti. Yüzde 25'i ise henüz nakit akışı için bir önlem almadığını bildirdi.

Diğer yandan, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında açıklanan İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran otomotiv satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise ortalama yüzde 55 oldu. Üyelerin yüzde 45'i ise bu ödeneğe henüz başvurmadığını belirtti.

Ertelemede kapsam dışı kalan sektör acil düzenleme bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, sektörü rahatlatacak yeni teşvik paketlerinin açıklanması gerektiği yönünde üyelerimizden yoğun geri bildirimler alıyoruz. Sürecin haziran ayı sonuna kadar uzama ihtimalinin güçlü olması nakit akışı ve lojistikte ciddi problemler yaşayacağımıza işaret ediyor. Özellikle, Muhtasar ve Katma Değer Vergisi'nin 6 ay ertelenmesine yönelik kararın yedek parça satışı gerçekleştiren firmaları kapsamaması, sektörümüzü çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Diğer yandan, KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi ve KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması ise üyelerimizden gelen öncelikli beklentiler arasında özellikle yer alıyor."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:22 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 21:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomotiv satış sonrası sektörüne koronavirüs etki araştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]